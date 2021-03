Jiří Cerhan, který mimochodem pár let předtím vyválčil divizi pro Pelhřimov, bohužel už mezi námi není. V Košeticích na něj ale stále s vděkem vzpomínají. „Přišel k nám v době, kdy jsme si to vedli víceméně sami. Jeho tréninky sice nebyly úplně nejmodernější, ale na zápasy nás uměl skvěle připravit. Sledoval soupeře, dokázal je skvěle přečíst,“ vyprávěl Tomáš Vejsada, v té době kapitán týmu.

Kouče do Košetic přivedl jeho táta, i když zde je potřeba přidat trochu dovysvětlení. „V létě 2014 přišel za mnou do práce. Bylo týden před začátkem sezony. Zeptal se, jestli nepotřebujeme trenéra,“ překvapil Miloslav Vejsada, který má v Pelhřimově řeznictví a v té době byl jednatelem klubu.

Po zkušeném trenérovi ihned skočil. „Že jsem byl překvapený, je slabé slovo. Jirku jsem měl za pana trenéra, velkou osobnost. V životě by mě nenapadlo, že by chtěl jít k nám. Přišel s tím, že má kousek od Košetic chatu. Skončil v Pelhřimově s myšlenkou, že už chce být bez fotbalu, ale po nějaké době zjistil, že to bez něj nevydrží. Popovídali jsme si, dojeli v sobotu na přátelák do Hořepníka. Poločas to ještě vydržel, ale o přestávce jsme šli do kabiny, kde řekl pár slov. Všichni jsme hned věděli, že to bude fungovat,“ uvedl.

Fungovalo. I když ne hned. První rok se Košetice ještě plácaly v bétřídě. Jenže následovaly dvě sezony, v nichž se postupovalo. Proto překvapilo, že mise Jiřího Cerhana po třech letech skončila.

V krajském přeboru už Košetice nevedl. Odešel do Kamenice nad Lipou do 1. A třídy. „Nikdo jsme mu to za zlé neměli. Chápali jsme ho. U nás se trénovalo jen v pátek, tam měl k dispozici pětadvacet hráčů, s nimiž mohl pracovat několikrát v týdnu,“ vysvětloval Tomáš Vejsada.

Samotný kouč při odchodu hovořil hodně podobně. „V Košeticích jsem strávil tři krásné roky, svým způsobem mě to mrzí, že tímto rozhodnutím zklamu fanoušky. Na druhou stranu potřebuji před sebou další výzvu. V Košeticích jsme toho s kluky dokázali dost. Do Kamenice nad Lipou mě lákají především skvělé možnosti pro přípravu. Jsou tam k dispozici hala, hřiště s umělou trávou,“ uvedl při loučení.

Odcházel s jasnou vizí. Chtěl do krajského přeboru posunout také Kamenici nad Lipou. Nový klub pod jeho vedením do vyšší soutěže zvolna směřoval, jenže čas pracoval proti Jiřímu Cerhanovi. Na konci roku 2018 náhle zemřel.