Jeden odchod a dva příchody. Takové změny nastaly v kádru Sapeli Polná před začátkem dalšího ročníku krajského přeboru Vysočiny. „Zatím jediným jistým odchodem je Ondřej Částka, který zamířil do Rakouska, kde bude působit v regionální lize. Uvidíme ale, kdo z těch zkušených hráčů se s námi zapojí. Ta přestávka totiž byla nesmírně dlouhá,“ vysvětloval trenér Sapeli Jiří Babínek.

Střed obrany Polné by měl vyztužit šestadvacetiletý stoper Ondřej Košík. Ten sice naposledy působil v třetiligové Vrchovině, ale to už je nějaký pátek zpět. „Ondra měl před časem nějaké zdravotní lapálie, navíc byl pracovně i studijně nějakou dobu v Austrálii. Ta pauze u něj byla dlouhá, ale věřím, že se do toho postupně dostane,“ vyslovil své přání kouč Polné.

S vytáhlým stoperem počítá i na kraj obrany. „Předpokládám, že se zařadí do stoperské dvojice, ale může se stát, že jej někdy klidně postavím i na kraji defenzivy. V obraně to nyní totiž máme hodně rozbité, sestavu budu asi skládat zápas od zápasu,“ naznačil.

Také druhá posila přichází do mužstva Sapeli z vyšší soutěže. Sedmadvacetiletý Marek Šimek naposledy působil také v Polné, ale v divizním Slavoji. „Marka znám odmala, protože jsem hrával fotbal s jeho tátou. Je to poctivý kluk, výborný do party, určitě by měl být platným hráčem základní sestavy,“ prozradil.

Před startem nového ročníku má Babínek spíše obavu z možných zranění, která se po dlouhé přestávce mohou objevit. „Přece jen máme v kádru hodně starších a zkušených hráčů. Těžko říci, co s nimi dvě tři kola po dlouhém výpadku udělají. Ať už jde o Rezničenka, Reitermana, Baráka či Tržila, o všechny pořád moc a moc stojím,“ zdůraznil.

Obavy z nerozehranosti ovšem příliš velké nemá. „Od poloviny května jsme sehráli snad osm zápasů. Proto si myslím, že v tomto směru by žádný problém nastat neměl,“ potvrdil.

Pokud jde o nový ročník krajského přeboru, příliš změn na špici tabulky lodivod Sapeli neočekává. „Podle mého by si zasloužila jít nahoru Nová Ves. Je úžasné, že tam hrají kluci z jednoho místa, z pár rodin. Člověk se až diví, jak dobře to může fungovat. Silné budou určitě opět celky Speřic a Pelhřimova. Vyskočit ovšem může klidně i někdo jiný,“ komentoval.

A kde by se chtěli v tabulce pohybovat fotbalisté Polné? „My bychom chtěli být do pátého místa, s tím bych byl spokojený. Pohybovat se někde pod horní polovinou tabulky by pro mě bylo zklamáním, protože tým máme dostatečně silný,“ potvrdil Babínek.

Pokud jde o sílu mužstva, rozhodně nemluvil do větru. Své by o tom mohli vyprávět v Želetavě. Jeden z nejlepších týmů 1. A třídy totiž v neděli schytal ve čtvrtfinále krajského poháru od Polné výprask 1:7, navíc před vlastními fanoušky.