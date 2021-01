Ačkoliv trenér a předseda klubu Jiří Babínek měl jasný plán, odstartovat zimní dril kolem 10. ledna, jsou podmínky totožné jako na konci roku. Nic se společně dělat nemůže. „Myslel jsem si, že to alespoň na skupiny pustí, ale bohužel,“ pokrčil rameny Jiří Babínek.

Nicméně část týmu určitě nezahálí. V kurzu jsou nejen běžecké boty, ale nyní i lyže a bílá stopa. „Vím, že Míla Brabec byl, Filip má jít dnes a i Jirka Mužík také běžkuje. Nejde to jinak než individuálně. A někteří chodí běhat. Martin Boháček, Pavel Matějíček, Honza Flekal. Dokonce i Patrik Fišer, tomu ani sám nemůžu uvěřit,“ pousmál se kouč. „Samozřejmě to nevidím, ale říkal jsem jim, že se to na jaře ukáže,“ má jasno.

Dokonce šéf TJ Sapeli a trenér v jednom přemýšlel, že by si zamluvil i umělou trávu v Jihlavě. Jenže ve dvou trénovat v sektorech, to je nemyslitelné. „Nebudeme přeci dělat přihrávková cvičení ve dvou,“ odmítl krajní variantu, ačkoliv ví, že herní a tréninková praxe prostě chybět bude. „Míč to běhání nebo běžky nenahradí. A o nějakém utužování kolektivu se nemůžeme ani bavit. Při tom polykání přípravy se tým vždycky stmeloval,“ chybí Babínkovi parta. „Čekáme na světlejší zítřky, ale asi to bude trvat,“ uzavírá.