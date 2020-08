Sapeláci se první výhry v sezoně znovu nedočkali, a soupeři v tabulce krajského přeboru jim po třetím nerozhodném výsledku utíkají. „Jen jedna prohra, ale za tři remízy si toho moc nekoupíte,“ ví šéf polenského klubu Jiří Babínek.

Ten byl v první dějství svědkem divoké přestřelky. Během čtrnácti úvodních minut to tam padalo neskutečně. Gólové stavidlo bleskurychle uvolnil hostující Částka, poté ovšem začali úřadovat domácí. Sapeláci se dostali do ztráty, kterou museli během zbytku celého poločasu dohánět.

Ale pokaždé se jim povedlo odpovědět. Skotar, Částka a Reiterman zakončovali hodně povedené ofenzivní akce Polné. „Hlavně ta poslední kombinace byla nádherná. Trénovali jsme to na obou trénincích, a zakončil ji ten, kdo na nich nebyl,“ pousmál se Babínek nad Reitermanovou přesnou hlavou a vyrovnáním na 4:4.

Hosté ale naopak inkasovali několikrát zbytečně. „Ty góly po centrech ze stran mě mrzí. A možná bych rozporoval faul Reitiho (Reitermana – pozn. red.) a penaltu. Podle mého názoru tam nic nebylo, ale na to se musím ještě kouknout,“ podotkl.

Namlsaní diváci prahli po dalších gólech i po obrátce, jenže čekali marně. Rozuzlení nepřišlo, i když závěr byl zajímavý. „Ve druhé půlce byly šance na obou stranách, asi největší mezi osmdesátou a dvaaosmdesátou minutou,“ poukázal předseda TJ Sapeli na Reitermanův „brankářský“ zákrok a hlavičku, která zachránila hosty od pohromy. Na druhé straně zase nedokázal Skotar dopravit míč do Fialovy svatyně, ačkoliv domácího gólmana obešel.

Body se tedy dělily. „Odehráli jsme to hodně poctivě. Bylo vidět, že táhneme za jeden provaz a já si jen nepřál, aby to skončilo 5:4 pro domácí,“ říká Jiří Babínek, který žehrá nad zdravotním stavem kádru. „Musím poděkovat Kubovi Lokvencovi a Michalu Mikešovi, že nám pomohli. Máme marodku jako blázen. Teď jí prohloubili Flekal s Reitermanem, který odehrál druhý poločas na jedné noze, a přesto byl na hřišti dominantní, zahrál fantasticky. Doufám, že se nám to začne postupně vracet a i ty čtyři góly nám pomohou,“ uzavírá.

Krajský přebor

OKŘÍŠKY – SAPELI POLNÁ 4:4

Góly: 8. Bence, 11. Mašek, 32. Benda, 40. Ryšavý (PK) - 1. a 36. Částka, 14. Skotar, 45. Reiterman. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Poločas 4:4. Sapeli Polná: Kubica - Flekal (21. Lokvenc), Reiterman, T. Matějíček, Boháček - Mikeš, Přibyl, Mužík, Dvořáček - Skotar, Částka.