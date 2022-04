Mezi světovými válkami, v roce 1936, vznikl SK Borovina, který byl po válce přejmenován na Jiskra Třebíč, po roce 1968 potom na TJ BOPO Třebíč.

Po řadě dalších různých reorganizací přišly pro třebíčský fotbal významné „dvojkové“ roky. V roce 1992 vznikl FC Slavia Třebíč na půdorysu zmíněných DSK a Horácké Slavie. V roce 2002 se sloučily FC Slavia a TJ BOPO do nového subjektu - Horáckého fotbalového klubu.

Mezitím byla v roce 1998 založena Fotbalová škola Třebíč, která původně fungovala pouze jako mládežnický klub. Tým mužů byl založen až v roce 2006.

A nyní nadchází třetí důležitý rok s dvojkou na konce. Od 1. července 2022 by mělo dojít k fúzi HFK a FŠ v jediný fotbalový klub v Třebíči. Se stejným uvažovaným jménem - FK Třebíč. „Důvodem je především úbytek hráčů a jejich nižší kvalita,“ říká na rovinu Pavel Němec z HFK Třebíč.

Jako důkaz přidává malé ohlédnutí do nedávné minulosti. „V roce 1990 byla u nás jen jedna skupina divize. A Slavia Třebíč, za kterou jsem chytal, ji hrála. Tehdejší divize byla těžká soutěž. Bez obav řeknu, že na úrovni současné druhé ligy,“ vzpomíná Němec. „V té době byly nahoře jen Jihlava a Žďár nad Sázavou, všichni ostatní hrály kraj a okres. Nyní je v divizi D čtrnáct účastníků, osm z Vysočiny, a všichni jsou od sedmého do čtrnáctého místa.“

Sloučení obou klubů je tak částečně i vynuceno. V Třebíči by z fúze ale mohl vyrůst velmi silný a zdravý fotbalový klub. „Na naší straně jsou vysoké počty mládežnických hráčů, vyšší úroveň mládeží hraných soutěží a počet licencovaných trenérů,“ vypočítává Martin Daněk z Fotbalové školy. „Na straně HFK je určitě lepší vlastní zázemí i vyšší soutěž mužů.“

Uvažované spojení třebíčských klubů je již i posvěceno na svazu, konkrétní otázky sloučení se budou ještě řešit během jara.

Fúzi HFK a FŠ se budeme věnovat více v průběhu týdne.

Na spojení mužských týmů začali pracovat již v zimě



Zdroj: DeníkSoučasné mužské kluby v Třebíči dělí ve fotbalové hierarchii dvě třídy soutěží. Budoucí trenéry tak čeká citlivé skládání týmů. „Už v zimním období oba týmy trénovaly společně. Cílem bylo sestavit jakýsi A a B tým, které mají jasné úkoly. Zachránit krajský přebor a postoupit do 1.A třídy,“ prozradil asistent trenéra HFK Třebíč Radek Durda. Vzhledem k tomu, že oba týmy jsou stále samostatné, bylo nutno posílení HFK i doplnění FŠ vyřešit administrativně. „Čtyři hráče z FŠ do HFK a tři opačným směrem jsme převedli jako klasické přestupy,“ vysvětlil Durda. Pro trenéry ale byla zimní příprava takřka snová. Pracovali se zhruba třiceti hráči. „Samozřejmě, že v zimě měli hráči dovolené, byly nějaké nemoci, pracovní povinnosti, ale okolo dvaceti nás na trénink chodilo pravidelně. Účast byla dobrá a samozřejmě kvalita tréninku ve vyšším počtu hráčů je hned jiná,“ potvrdil Durda.



Start do jara

HFK - Přibyslav 3:2, Sapeli Polná - HFK 1:0

FŠ - Jaroměřice n. R. 8:1, Svratka - FŠ 2:6