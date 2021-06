Fotbalová trenérka Kateřina Valentová už nepovede ženský výběr FKM Vysočina Jihlava, jenž kvůli pandemii nedohrál poslední dvě sezony v Moravskoslezské lize. Kam povedou její další cesty, neví.

Jihlavské fotbalistky (v modrém) v příští sezoně MS ligy už nepovede hlavní trenérka Kateřina Valentová. | Foto: archiv Deníku

Jihlavské fotbalistky zahájily „předpřípravu“ na nový ročník MS ligy už před několika týdny. „Jak byla možnost trénovat, začaly se holky scházet. Je to ale dobrovolné a hraje se dvakrát týdně jen fotbálek. Takhle to bude do nějaké půlky června,“ nastiňuje trenérka Kateřina Valentová.