To ostatně potvrdil také sekretář Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina. „Nic podobného jsem ještě nezažil. Je to poprvé za těch jednadvacet let, kdy byly tak extrémní posuny mezi soutěžemi. Zařazení klubů do jednotlivých soutěží tak bylo poměrně komplikované,“ prozradil Roman Šoukal.

Toho nejvíce zaskočilo odhlášení Přibyslavi z krajského přeboru. „Vůbec něco podobného dopředu neavizovali. Původně také znovu přihlásili krajský přebor, ale pak zjistili, že jim odchází hráči, proto se rozhodovali, zda jít do 1. A nebo 1. B třídy. Nakonec zvolili druhou variantu. To třeba u Moravce už nějaké signály před časem byly,“ popisoval.

Že by byl na vině pouze covid-19 však spekulovat nechtěl. „Podle mého kluby nemají hráče. Na covid bych to nesváděl, protože pod to můžeme zahrnout prakticky všechno. Přihlašování do nižších soutěží bývalo dříve výjimečné, je to o hráčské základně,“ komentoval sekretář KFS Vysočina.

Třeba z 1. A třídy tak „normálním“ způsobem sestoupila pouze Leština. Naopak z 1. B třídy jde o patro výš hned půltucet mančaftů.

Všechny změny jsou už jisté, pouze s jedinou výjimkou. „Oba třebíčské kluby by se měly spojit, ale zatím ještě nemají schválenou změnu názvu. Takže stále ještě vystupují pod názvem Fotbalové školy. A dohodly se, že budou mít jedno mužstvo v 1. A třídě a to druhé v nejnižší okresní soutěži,“ vysvětlil.

Vzhledem k těmto okolnostem letos postoupilo z pěti okresních přeborů Kraje Vysočina osm mužstev místo tradičních pěti. O jeden klub navíc zamířilo do 1. B třídy z okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Do posledně jmenovaného se i přes sestup znovu nezařadí fotbalisté Svratky. „Rozhodli se, že budou působit v okresním přeboru na Chrudimsku. Prý jim to vychází z pohledu naježděných kilometrů k zápasům výhodněji," dodal Šoukal.

ZMĚNY V KRAJSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍCH

KRAJSKÝ PŘEBOR

POSTUP: Speřice.

SESTUP: Bedřichov, HFK Třebíč, Přibyslav (dobrovolný odchod do 1. B třídy).



1. A TŘÍDA

POSTUP: Kamenice n. L., Rapotice, Dukovany.

SESTUP: Černíč (odhlásila se v průběhu ročníku), Dobronín (dobrovolný odchod do 1. B třídy), Počítky (dobrovolný odchod do 1. B třídy), Moravec (dobrovolný odchod do okresní soutěže), Leština.



1. B TŘÍDA

POSTUP: Pohled, Velký Beranov, Lípa, Pacov, Velká Bíteš B, Nedvědice.

SESTUP: Havl. Brod C, Habry, Jaroměřice n. R., Blatnice, Svratka.



POSTUPY Z OKRESNÍCH PŘEBORŮ

Česká Bělá, Křižanov, Bory, Pelhřimov B, Jamné, Bedřichov B, Moravské Budějovice, Myslibořice.