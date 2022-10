Tisu nepomohlo ani rychlé vedení, které zařídil v osmé minutě Jan Marek. O tři minuty později vyrovnával Josef Imramovský. „Na gólu měl významný podíl Stanislav Pochop, který v neděli jeden gól sám dal a na ostatní dva přihrával. A to se mu ještě narodil syn,“ poukázal na počiny klíčového hráče přibyslavský trenér Radek Havlíček.

Pak přišlo vyloučení Pavla Škachy, který na pozici posledního hráče po předcházející chybě zatáhl za záchranou brzdu, když mu utekl Jan Marek, a musel předčasně do sprch. „Nešlo o žádný brutální zákrok, ale červená karta byla zcela na místě,“ nehledal výmluvy trenér domácích.

KANONÝR DENÍKU: Padrtka hattrickem zachránil čest divizních fotbalistů Bystřice

Tis ale nenaložil s dlouhou přesilovkou efektivně. Výhody nevyužil do přestávky a vstup do druhého poločasu se hostům vůbec nepovedl. „Hru v početní převaze jsme nezvládli. Jakoby si hráči mysleli, že to přijde samo. Hráli jsme příliš individuálně, což na soupeře neplatilo,“ vracel se k nepovedenému utkání funkcionář Tisu Viktor Kučera.

Naopak udeřili oslabení domácí. „Nabádal jsem hráče, že Tis vsadí na ofenzivní nástup do druhé půle, vraceli jsme se na hřiště připraveni na nápor soupeře. Namísto toho jsme ale zúročili naše dvě šance, nejprve se prosadil Adam Vostál, po něm zvýšil na 3:1 Standa Pochop,“ připomínal Radek Havlíček.

Hostující Jan Marek v 69. minutě sice snížil na 2:3 z pohledu Tisu, ale obětavě hrající Přibyslav si vítězství vzít nenechala.

V samotném závěru zápasu na sebe ještě upozornil střídající Jakub Sibera. Na hřiště šel za Adama Vostála v 83. minutě, o dvě minuty později viděl žlutou kartu poprvé, v 88. minutě podruhé a tedy i kartu červenou. „Nejdříve stáhl naprosto nesmyslně na půlce hostujícího hráče a pak znemožnil hostům daleko od naší branky rozehrání akce, místo aby šel od míče,“ přiblížil přestupky náhradníka Radek Havlíček.

Různě a přece podobně. Vrchovinu defenziva držela, Velké Meziříčí vzadu propadá

Hosté ale dohrávali v křeči, ani proti devíti hráčům soupeře se nedokázali prosadit. „Byli jsme v křeči, nedokázali jsme zareagovat, utkání se nám nepovedlo,“ dodal Viktor Kučera.

V příštím kole hraje druhá Přibyslav znovu doma, hostí jedenáctý Antonínův Důl. Třetí Tis bude mít rovněž výhodu domácího hřiště, v sousedském derby přivítá pátou Lučici.

Na čele tabulky 1. B třídy – skupiny A zůstává i dvě kola před koncem podzimu rezerva Chotěboře. Ta díky klopýtnutí Tisu navýšila svůj náskok na dva body. O víkendu však její hráči neměli těžkou úlohu, když na hřišti poslední České Bělé zvítězili vysoko 7:2.Premiérových bodů v letošním ročníku se dočkali fotbalisté Havlíčkovy Borové. Na půdě Leštiny překvapivě zvítězili 4:1 a odpoutali se tak ode dna tabulky, kde byli se stejným bodovým ziskems Českou Bělou.