Fotbalisté Černíče se v minulé sezoně vrátili do 1. A třídy, kde se jim ovšem na podzim příliš nedařilo. Tabulku po první části uzavírali. Hlavním problémem bylo střílení gólů. Jen šestnáct přesných tref mělo za důsledek, že ze třinácti zápasů vytěžili pouhých šest bodů.

Trenéra Černíče Frantika Distela mrzí, že se jarní část neodehraje. I když byl jeho tým namočený do sestupových vod. | Foto: archiv Deníku

Na jaře měl tedy svěřence Františka Distela čekat boj o holý život. „Kdybychom zůstali zdraví, je to sice jen kdyby, a kluci chodili a byli jsme kompletní, tak bychom měli na to uhrát více bodů. Věřím, že by se o to prali. Kluci byli nažhavení. Byli jsme i v Nové Včelnici na soustředění, kvalitně jsme potrénovali,“ říká kouč nováčka soutěže.