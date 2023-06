Kluby pochopitelně o této možnosti vědí, ale většina z nich sází na domluvu. „My jsme to interně zavedli také,“ potvrdil Deníku například předseda Slavoje Pacov Luděk Šlechta. „Řešili jsme třeba s Pelhřimovem uvolnění některých hráčů, ale pak to nedopadlo, takže jsme na to netlačili. Sami bychom to neviděli rádi. A když se nám něco nelíbí, tak to nebudeme dělat druhým. Když k nám někdo chce jít, stejně se snažíme kontaktovat druhý klub.“