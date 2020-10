Před víkendem bylo postavení těchto dvou celků opačné, ale Kostelec zabral. No zabral. Vyhrál. Na svém hřišti si dokázal poradit s Mírovkou, kterou porazil 1:0 díky gólu Patrika Zadražila z 24. minuty. A když hosté přišli o chvíli později o vyloučeného gólmana Berkyho, měli domácí cestu k prvním třem bodům vydlážděnou.

Jenže místo jasného zápasu z toho byl fotbalový „guláš“ a nakonec vydřené vítězství 1:0. „Důležitá je výhra hlavně pro psychiku, my už jsme sahali po bodech minule, ale nepovedlo se nám to,“ říká kostelecký trenér David Votava, který ale uznal, že výkon nestál za nic. „Bohužel mohu být rád jen za ty tři body, výkon byl šílený. Na hráčích je deka. Soupeř hrál o deseti, a my toho nedokázali využít. My jsme snad za těch sedmdesát minut v přesile nedokázala ani vystřelit,“ vystrašila ho předvedená hra. „Naštěstí jsme to výsledkově zvládli a příští víkend pojedeme do Rozsochatce v lepším rozpoložení. I když s pěti body je to málo. Ale některé zápasy jsme si ztratili sami. Tohle mladé mužstvo potřebujeme čas, budoucnost má,“ dodává David Votava.

Telč potvrdila, že je v krizi. I když tentokrát měla úlohu těžkou. Na trávníku v Kamenici nad Lipou, která se netají postupovými ambicemi, bylo už po poločase jasné, že se žádné překvapení konat nebude. Čtyřmi góly se favorit uklidnil a dalšími třemi po přestávce zařídil, že hosté domů odjedou s pořádným debaklem 0:7.