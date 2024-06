Však také v Šebkovicích žádné velké oslavy zatím neproběhly. „Něco málo bylo po utkání na hřišti. Ale ještě nás čeká finále, pohár také nemáme, takže musíme být rozumní,“ říká kouč před posledním utkáním ve Velké Bíteši.

Vedoucí tým skupiny začal klíčový duel s Bedřichovem dost defenzivně. „Zadání před utkáním bylo neprohrát,“ objasňuje Venhoda. „Musím také přiznat dvě věci. Za prvé – naše přemotivovanost v první půlce nám trošičku svazovala nohy. Za druhé je potřeba uznat, že Bedřichov do toho šel hodně dobře. Bylo vidět, že chce vyhrát.“

Šebkovice první příčku uhájily. Bedřichov doplatil na neproměňování svých šancí

Šebkovické hráče probral až inkasovaný gól. „Poté jsme hru vyrovnali a po naší brance jsme se dostali do klidu,“ dodal Venhoda. „Druhá půlka byla z naší strany znovu taková opatrnější. My jsme nemuseli vyhrát. Bedřichov to pak hodně otevřel, měli jsme tam i štěstí. Ale naštěstí to dobře dopadlo a zmíněné zadání jsme splnili.“

Přestože trenér nechce jásat předčasně a soutěž ještě neskončila, v klubu už se samozřejmě začínají připravovat na návrat do krajského přeboru. „Určitě musíme personálně posílit,“ má jasno Lubomír Venhoda.