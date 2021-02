Patří k inventářům nejvyšší krajské fotbalové soutěže na Vysočině. Velezkušený gólman Okříšek Libor Fiala se v současné době připravuje se svým synem, rovněž brankářem. „Je to fajn,“ pochvaluje si v rozhovoru pro Deník opora klubu z Třebíčska.

Libore, jak se připravujete v současné, pro sport nepříznivé době?

Od trenérů jsme obdrželi individuální plán tréninků, který se snažím dodržovat. Minimálně třikrát týdně.

Má to v tomto směru gólman oproti hráčům z pole v rámci individuální přípravy nějak těžší či náročnější?

Paradoxně jsem na tom možná lépe než hráči, protože chodím trénovat s mým synem, který také chytá. Trénujeme spolu ve dvou brankářské věci, takže je to moc fajn. Běhat sám po lese, to nemůže dlouho bavit.

Patříte k nejzkušenějším hráčům v přeboru. Je pro Vás současný nepříznivý stav pro sport spíše motivací do dalšího chytání?

Upřímně nad tím moc nepřemýšlím, těžko něco ovlivníme. Bude to ale těžká doba, pokud se nebude hrát. Člověk pak má čas přemýšlet a může ho ledacos napadnout… Jednu motivaci ale pořád ještě mám.

Prozradíte jakou?

Chtěl bych poprosit vedení KFS Vysočina, aby od podzimu zavedli penaltový rozstřel po remíze. Mohl bych tak jednou rozhodnout o naší výhře proměněnou penaltou v jedenácté sérii. (smích)

Proč až v jedenácté?

Dřív by mě moji mladší, ale i sebevědomější kamarádi asi nepustili kopat. (smích) To bych ještě chtěl zažít.

V posledních týdnech a měsících máte určitě více času na rodinu. Jsou za to rádi?

Pro mě se tak moc nezměnilo. Práce, tréninky, ve volném čase pak nikdy nekončící příběh na našem „gruntu“. Tam je neustále co vylepšovat. A jestli jsou rádi? Myslím, že by byli někdy radši, kdybych byl víc na hřišti. (směje se)

Jak moc je nyní pro sportovce z kolektivního sportu obtížné nebýt v partě či kabině?

To je to, co chybí nejvíc. Fórky, sranda, postěžovat si, co koho bolí, proč to ten VAR rozhodl proti nám, kdo zavíral hospodu, když náhodou vyhrajeme… Ještě, že máme ty sociální sítě a můžeme se takto „navštěvovat“, ale není to ono.

Podle vašeho názoru, bude se na jaře hrát?

Vidím to dost pesimisticky a mám obavu, že se znovu začne až v srpnu, snad. Testování amatérských sportovců podle mě není reálné. Nejhorší je to čekání, kdy a zda se soutěž rozjede. Udržovat se v nějakém režimu, to je pro amatéry dost složité.

S jakými cíli do jara půjdou fotbalisté Okříšek?

S cílem se pokusit vyhrát každý zápas, pokud to bude možné, a předvést takové výkony, které by vedly k dobrým výsledkům. Pak bychom zase mohli mít z fotbalu radost. Nejenom my hráči, ale i lidé kolem.