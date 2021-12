Ten si po jarním dobrovolném konci u třetiligové Vrchoviny dostatečně odpočinul. Byl totiž jednoznačně rozhodnutý, že na podzim žádnou nabídku nepřijme. „Po fotbalech jsem ale samozřejmě jezdil. Absolvoval jsem tak jako divák dvacítku zápasů, Ligou mistrů počínaje a 1. B třídou konče,“ popisoval Zeman.

Přesto už se mu ale začalo po trénování stýskat. „Je pravdou, že s blížícím se závěrem první poloviny sezony už mě trenérské ruce a nohy začínaly svrbět,“ usmíval se.

Nad nabídkou z Pelhřimova, byť se po angažmá v Novém Městě na Moravě jedná „jen“ o krajský přebor, váhat dlouho nemusel. „Takto jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Určitě bych asi nepřijal nabídku od každého celku z přeboru, ale ta z Pelhřimova mi dává logiku,“ sdělil.

FC Vysočina fanouškovsky „netáhne“ ani mezi fotbalisty, zde zvítězila Sparta

A hned také vysvětlil proč. „Pelhřimov beru jeho zázemím, historií, infrastrukturou, ale také hráčskou kvalitou jako klub, který patří minimálně o patro výš než v současné době je,“ zdůraznil.

Shodou okolností své nové svěřence během uplynulého podzimu také viděl. „Na začátku října jsem vyrazil na šlágr mezi Pelhřimovem a Speřicemi. Zajímaly mě tehdy oba celky, protože předtím jsem zápas přeboru řadu let neviděl. A byl to hodně slušný zápas,“ komentoval.

S fotbalisty Pelhřimova absolvoval Zeman minulý pátek úvodní seznamovací trénink. Další tři jednotky přidají tento týden. „Se všemi hráči si chci udělat pohovory, zmapovat si je, abychom se vzájemně co nejlépe poznali. Start zimní přípravy pak bude mnohem jednodušší,“ nastínil.

Fotbalisté juniorek Nového Města i Velkého Meziříčí na podzim ukázali svoji sílu

Některé hráče už ostřílený kouč dobře zná. „Především ty zkušenější, jako jsou Benda, Niederle, Homolka, bratři Poulové, kteří v týmu nastupovali už před léty v divizi. Jinak je mančaf mladý a pro mě neznámý, ale těším se na to,“ podotkl.

Podobnou situaci už navíc jednou zažil. „V roce 2009 to bylo totožné na Vrchovině. Také tam šlo o mančaft mladých kluků, kteří měli kvalitu z mládežnických soutěží, ale mezi dospělými jim to zkraje neladilo. V Pelhřimově je to nyní podobné. Je to pro mě výzva, věřím proto, že kluci zde budou mít k fotbalu podobný přístup, jak tomu bylo v Novém Městě.“

Předchozí dvě sezony, shodně kvůli covidu nedohrané, Pelhřimov svoji konkurenci v elitní krajské soutěži válcoval. S jednoznačným cílem postupu vstupoval také do této sezony. Jenže realita je jiná, po podzimu ztrácí ze čtvrtého místa na vedoucí Speřice osm bodů.

Počítkám budu fandit vždy, i kdyby hrály třeba jen pralesní ligu, říká Ptáčková

Pokusí se Zeman se svými ovečkami o vytoužený postup ještě v tomto ročníku? „Tato otázka je pro mě hodně čerstvá, odpověď na ni není jednoduchá. Má to několik rovin. Klub jako Pelhřimov samozřejmě nemůže mít jiné cíle než postup do divize. Na druhé straně to letos rozhodně není otázka bytí a nebytí,“ zdůraznil.

Navíc, vzhledem k předehrávce úvodního jarního kola, se bude ve druhé polovině hrát „jen“ dvanáct zápasů. „Také vzhledem k tomu je osm bodů značnou ztrátou. Nicméně se dá dohnat, bude záležet především na nás. Znamená to ovšem, že bychom takřka každý zápas museli vyhrát, naopak by na podzim poměrně suverénní Speřice či Nová Ves musely docela ztrácet,“ přemítal Zeman nad jarními cíli.

RICHARD ZEMAN

Bez většího přehánění se dá říci, že se jedná o nejúspěšnějšího fotbalového trenéra, působícího u klubů amatérských soutěží na Vysočině, posledních dvou dekád. V současnosti osmačtyřicetiletý kouč začal s trénováním ještě před třicítkou na lavičce divizního Ždírce nad Doubravou. Na konci roku 2008 se ujal fotbalistů novoměstské Vrchoviny a do té doby celek, pravidelně bojující jen o záchranu krajského přeboru, přivedl o rok a půl později k historickému postupu do divize. V létě roku 2013 přešel do Havlíčkova Brodu, s nímž o rok později také slavil triumf v přeboru. Na podzim 2015 vedl HFK Třebíč, s níž se nečekaně pohyboval na špici třetí ligy. Po návratu do Nového Města zde zachránil divizi a v roce 2018 celek dovedl k dalšímu historickému postupu, do Moravskoslezské fotbalové ligy. Letos v květnu se rozhodl u mužstva skončit, od té doby byl bez angažmá. Nyní se ujal fotbalistů Pelhřimova.