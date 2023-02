Ty by čekaly podstatné změny. Krajský přebor, resp. nově přejmenovaný na pátou ligu, by hrálo šestnáct místo dosavadních čtrnácti týmů. Vzhledem ke zrušení jedné divizní skupiny na Moravě je ovšem velký předpoklad, že by jej „posílil“ minimálně kvartet klubů, které by z divize spadly o patro níž.

Jak se na tyto změny dívá kouč současného lídra krajského přeboru? „Přijde mi to, že létáme od zdi ke zdi. Teď rozšiřujeme tři divizní skupiny na šestnáct týmů, abychom za dva tři roky celou jednu skupinu poslali dolů,“ začal své hodnocení možných změn trenér Pelhřimova Richard Zeman.

Proti nim ovšem není. „Po sportovní stránce naprosto souhlasím, potřebujeme zvednout úroveň soutěží. Osobně bych byl ještě radikálnější. Ze třetí ligy a divizí bych udělal jen jednu úroveň a ostatní kluby poslal do regionálních soutěží. Diváky zajímají lokální derby, navíc hráči chtějí fotbalem trávit čím dál méně času, třeba dojezdy k zápasům. A stejně tak bych postupoval u nižších krajských soutěží směrem k okresu,“ zdůraznil.

Ivan Hlinka zůstává nesmrtelný. Zlaté Nagano vydává i po čtvrtstoletí poklady

A navrch přidal ještě jeden argument. „Třeba na Vysočině jsou skoro všechny trošku větší kluby v divizi, přitom na to nejsou hráči. Pak přijedeme na jižní Moravu a jsme za otloukánky. V této době, kdy Jihlava neprodukuje hráče, je prostě Vysočina ve třetí lize i divizi na zadních pozicích,“ dodal Zeman.

Současné I. A a I. B třídy by se mohly do budoucna sloučit a tvořit šestou ligu. Ta by měla mít tři skupiny po čtrnácti týmech, což znamená, že současná jedna skupina I. B třídy skonči v okresních přeborech.

Pro kluby, které se pohybují na špičce I. A třídy, to možná bude velký námět na přemýšlení směrem k dalším ambicím. „Pokud z divize půjde několik klubů z Vysočiny dolů, měla by se kvalita soutěží zvýšit. Samozřejmě je to s otazníkem, vidělo by se až poté, co by se změny uskutečnily,“ sdělil trenér Jemnicka Zbyněk Kincl.

Ten připomněl dvě skutečnosti, které jej zajímají. „Ta první by byla otázka sestupů a postupů, protože pod přeborem by najednou byly tři skupiny I. A třídy. Zda třeba bude nějaká baráž,“ uvažoval.

Fotbalisté Velkého Meziříčí řeší problémy. Novému Městu se soustředění vydařilo

Druhá záležitost se týká cestování. „Bylo by dobré to udělat tak, aby se necestovalo k zápasům třeba přes sto kilometrů. Na druhou stranu chápu, že klub, který je na hranicích kraje, na tom vždycky bude hůř,“ doplnil Kincl.

Zkušenosti s oběma nižšími krajskými soutěžemi nyní mají v Radešínské Svratce. „Jejich sloučení mi dává smysl. Když to nyní vezmu, tak rozdíl mezi špičkou I. A třídy a spodkem I. B třídy je obrovský. To není jedna, ale rozdíl dvou soutěží,“ zdůraznil kouč Radešínky Martin Mužátko.

A ještě řekl. „Těžko předjímat, jak se vše posune. Třeba z divize spadne jen jediný klub z Vysočiny a nebude to až taková změna, jak nyní očekáváme.“