Vrcholem byl potom večerní koncert Wohnoutů. Při něm již bylo na patnáct set přítomných příjemně naladěno a na batelovském hřišti to hodně žilo. „Celý projekt Výkopná se potkal s obrovským úspěchem. Oslovili jsme přes tisíc klubů, které získaly skoro sto osmdesát tisíc hlasů. Jsme rádi, že se fotbal, a s ním i život na vesnicích, vrací a že jsme s Kopeme za fotbal u toho. Věřím, že Batelov si tento den bude dlouho pamatovat,“ těšila vydařená akce Tomáš Jakla, projektového manažera Kopeme za fotbal.

Vše odstartoval přátelský fotbálek mezi A a B týmem Batelova. Po tradiční exhibiční remíze vyhrálo na penalty béčko. Během celého odpoledne se mohli přítomní diváci bavit bohatým doprovodným programem a dosyta ukojit i své chuťové pohárky. Organizátoři akce totiž přivezli vítězům i několik sudů piva a vouchery do řeznictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.