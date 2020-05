Fotbalisté Batelova už trénují měsíc. „Na začátku jsme hráli báčko, ale postupně už začínáme trénovat normálně. Kluci chodí v hojném počtu, bývá nás kolem dvaceti. Už tam dáváme i nějaké běhání, posilování. Všichni byli nažhavení. Musíme toho využít,“ pousmál se kouč „bétřdíního“ nováčka z Batelově Zdeněk Kapoun.

Jeho svěřenci dvě dávky týdně v klidu dávají. „My jsme takhle vždycky trénovali, mají to zažité. Zatím jim je to jedno," těší kouče, který postupně na zátěži přidá.

Kapoun už má totiž jasno o zápasovém vytížení. „Tento víkend bychom měli hrát s Černíčí, dále se domlouváme s Rychnovem, jednáme i s Třeští a ještě jedním celkem z Pelhřimovska,“ nastínil Kapoun, který prý oslovil okolní kluby, jestli by si nezahrály svou vlastní soutěž. „Byl to návrh. Třeba tři čtyři týmy, které by se vystřídaly v pořadatelství,“ doplnil.

Pravý letní dril v Batelově začne až v červenci. „Začátkem měsíce tady bývá pouť. Po ní bychom dali chvíli pauzu a znovu začali trénovat. Ale vše se bude odvíjet od toho, kdy odstartuje soutěž,“ dodává Kapoun.

Velký Beranov se rozjíždí pomaleji. „Scházíme se, ale hrajeme fotbálek, není to moc o trénování. Ona je doba maturit, mladí se připravují na zkoušky. Spíš si chodíme zahrát jen tak rekreačně, jednou v týdnu,“ nastiňuje trenér Velkého Beranova Roman Vyskočil.

Hráči se tak pozvolna budou chystat na letní pravý dril. „Myslím, že se budeme scházet stále. Kluci mají chuť. Jen v červenci trochu přitvrdíme a bude větší intenzita tréninků. To by začala klasická letní příprava,“ plánuje kouč, který zatím žádné přípravné zápasy nedomlouval. „Nic nemáme. Jestli se někdo objeví, tak to bude na domluvě. Mistráky tyhle přípravné zápasy ale nenahradí,“ má jasno.