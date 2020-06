Je to vaše první trenérská štace. Jak si na ní věříte a těšíte se?

Docela se těším, i když to tak nějak na mě zbylo. (smích) Zatím se rozkoukávám.

Jaký je váš hlavní cíl?

Já bych chtěl v kabině udělat dobrou partu. Doteď tam bylo plno malých táborů, a to nefungovalo. Jinak cíle extra nemám. Chtěl bych zkoušet mladé hráče, ale hlavní je, aby nás ten fotbal začal zase bavit. Nesmí to být tak, že kluci tam budou chodit, že musí.

Myslíte tím nastavit pravidla tak, aby jeden druhému nezáviděl, že ten hraje a druhý musí „jen“ za béčko?

Přesně tak. My máme dvoje chlapy. V áčku je tak čtrnáct kluků, v béčku kolem dvanácti, plus to doplňujeme dorostenci. A já bych chtěl, aby ten, kterému řeknu, ať jde pomoci béčku, s tím neměl problém. Pořád jsme jeden klub. V tom to tady nefungovalo. Zdálo se mi, že jedni hrají za jeden a druhý za druhej. Když tohle zvládneme, můžeme se odrazit někam dál.

Jak náročné bude hrát a trénovat zároveň? Pomůže vám někdo z lavičky?

Určitě bych chtěl, aby tam někdo byl. Už se mi nabízel Radek Sommer, nebo z béčka Tomáš Jahelka. Sám vím, že při hře ty chyby člověk tolik nevnímá a nevidí je. Je pak těžké, reagovat. Ze střídačky to jde. A když nás budeme dost, tak se na hřiště cpát nebudu.

Budou vás kluci vůbec poslouchat?

Ti starší to berou, u těch mladších je to těžší. Asi si u nich budu muset vybudovat větší autoritu. To zatím drhne.

Nastavíte nějaká jasná pravidla?

Já už jim říkal, že jsme dál kámoši, můžeme si říkat vše, ale když budeme něco v kabině řešit, musí být klid. Je jedno, jestli je trenérem Hekerle, Dubec, nebo já. Tyhle základní věci musí fungovat stejně.

Tým znáte skvěle. Už máte jasno, jaký systém budete hrát?

Trochu mě mrzí ta pauza, protože zimní příprava vypadala velmi dobře. Už se mi to docela líbilo, odehráli jsme před pandemií i pár přáteláků. Mělo to celkem kvalitu. Ale teď začínáme vlastně od nuly. Ale času máme dost, abychom na tom zapracovali. Dnešní fotbal už je hlavně o rychlosti, ten profesorský je pryč.

Máte nějakou výsledkovou metu, kam chcete tým dovést?

Můj osobní cíl je, že nechci hrát o záchranu. Když budeme hrát v klidném středu a nebudou starosti, bude to dobré. A když bude něco navíc, tak to bude super.

Jak vypadá příprava Luk právě teď?

My jedeme takový udržovací režim. Kluci trochu zlenivěli, tak se scházím jednou týdně, abychom se hýbali. Aby si zvykli, že je trénink a o víkendu přátelák. Těch jsme si pár domluvili. Od půlky června bychom najeli na dva tréninky týdně a pauzu už dávat nebudeme. On si stejně každý nějaký týden vezme dovču, takže pojedeme až do zahájení nové sezony.