Rozhodčí Milan Rogožan ohodnotil nesportovní chování hráče udělením druhé žluté karty, a tím zároveň i červené karty. Přitom ale nařídil za tento prohřešek pokutový kop ve prospěch hostujícího Dušejova. „Nařídit měl nepřímý volný kop,“ pravidlově správně rozporuje verdikt sudího Dobrovolný.

Hosté po delší době debat z nařízené penalty vyrovnali na 1:1. Situaci neunesl brankář Brzkova Štěpán Smutný a do rozhodčího strčil. Rogožan po pádu na zem duel ukončil pro inzultaci vlastní osoby. „Naši proměněnou penaltu neunesl jejich gólman, rozběhl se proti rozhodčímu a shodil jej na zem,“ popsal inkriminovaný moment sekretář Dušejova a v utkání kapitán hostů Marek Ždimera. „Pořadatelé a ještě pár diváků poté rozhodčího odvedli do kabin.“

Utkání poté bylo sudím označeno jako nedohrané. S tím ale nesouhlasí domácí. „Jasně jsme slyšeli, že po proměněné penaltě rozhodčí ještě znovu pískl a utkání ukončil,“ štve celý konec zápasu Dobrovolného. „Vůbec se nezastávám našeho hráče, ale podle nás bylo utkání opravdu ukončeno, a až pak došlo k incidentu. Takhle budeme asi pykat kontumací i finančně. Kdyby byl zápas ukončen, hráč by dostal vysoký trest, což by bylo v pořádku, ale klub by neutrpěl na pověsti. Takhle na nás budou všichni koukat špatně.“



Zdroj: repro: is.fotbal.czVeřejně dostupné informace na svazových stránkách navíc ukazují i ne příliš správně vyplněný zápis o utkání. Například vyloučený hráč domácích Bárta má v kolonce osobních trestů uvedeno pouze: Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování. Ani zmínka o vyloučení po druhé žluté kartě a důvodu udělení první žluté karty…

Zdroj: repro: is.fotbal.czStejně tak je podivné, že přes velké prodlevy ve hře v závěru utkání při nařízení pokutového kopu je uveden hrací čas druhého poločasu 45+0.

Nejasnosti tak budou muset vyřešit až svazové orgány. Sportovně-technická komise, disciplinární komise, velmi pravděpodobně také komise rozhodčích.

Verdikt nad děním v banálním utkání nejnižší okresní soutěže budeme sledovat. Vyjádření rozhodčího máme přislíbeno v nejbližších dnech.