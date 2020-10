Hned ve čtvrté minutě podnikli měřínští ofenzivní výpad, který skončil u Hladíka, a ten nedal překonal Kotrbu. „Standardně jsme začátek nechytili a brzy prohrávali, jako každý zápas,“ kroutil hlavou nad špatným startem trenér hostů Jan Chramosta.

Ovšem tento moment jeho týmu pomohl. „Měli jsme pak více ze hry,“ potěšila ho zlepšená hra, a hlavně proměněná penalta Luboše Laňky. Jí předcházel roh hostů, po němž se ve vápně uvolnil Tomáš Sedláček a vykoledoval si faul. „My se potom tlačili do útoku, snažili se dát druhý gól, ale bohužel se trefili domácí,“ poukazuje Chramosta na Polákovu trefu z přímého kopu.

1. A třída - sk. A

MĚŘÍN – DOBRONÍN 3:2

Góly: 4. Hladík, 40. Polák, 88. Polanský – 35. Horáček (PK), 55. T. Sedláček. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 3:3. ČK: 0:1. Poločas 2:1. Dobronín: Kotrba – Macek, Cink, L. Sedláček (46. Štefko), Laňka – Záškoda, Smejkal, Pospíchal, Drmola (46. Hlávka) – Horáček, T. Sedláček.

Nicméně ještě do přestávky se tým z Jihlavska opět vrhnul do útočení a byl hodně aktivní. „Jenže pak přišel zkrat Laňky, který si něco vyříkával se soupeřem a dostal červenou kartu,“ pokrčil rameny Chramosta, jehož svěřenec byl vyloučený za úder soupeře do obličeje.

Ve druhém dějství to ale oslabený Dobronín nezabalil. „Oni byli ve výhodě, tlačili se k nám, měli tam nějaké závary, ale gól nedali. A i my jsme hráli celkem dobře, ta hra se přelévala ze strany na stranu,“ nastiňuje kouč hostů, kteří díky povedeném brejku a zakončení Tomáše Sedláčka srovnali krok.

A když už to vypadalo, že si domů odvezou cenný bod, zahrál měřínský Polanský dvě minuty před koncem standardku a Štefka míč nechtěně přizvedl a poslal za záda bezmocného Kotrby. „Měli jsme smůlu, ale zavinili jsme si to sami. To vyloučení to hodně ovlivnilo. Kdyby nás bylo jedenáct, bylo to zajímavější. Ale Měřín má šikovné hráče, hrál dobře,“ uzavírá Jan Chramosta.