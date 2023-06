Daniel Ryška vstřelil v sezoně celkově dvanáct gólů. Pět z nich právě v posledním utkání sezony. „Všechny byly zásluhou dobrých spoluhráčů. Dostával jsem od nich krásné přihrávky za obranu, to se to pak střílí jedna báseň,“ nedělal si žádné přehnané zásluhy na výsledku.

Bítovčice měly povedený vstup do utkání a po dvou Ryškových gólech vedly po necelých pěti minutách 2:0, po čtvrt hodině už to bylo 3:0. „Situace to byly opravdu téměř totožné. Po pěkných přihrávkách to už bylo jenom o tom, abych překonal gólmana,“ zopakoval Ryška.

Jenže podobně střelecky disponovaný Ondřej Záškoda během minuty snížil na 3:2. Tím vlastně začala přestřelka mezi oběma kanonýry. „To jsem vůbec nesledoval. My jsme se soustředili na naši hru a to, že dal soupeřův kapitán čtyři góly nás nijak netrápilo,“ uvedl na adresu protivníka, který se stal kanonýrem Deníku už v dubnu, Ryška.

Ouředníček získal tovární Toyotu. A díky změnám na Dakaru také normální Vánoce

Domácí devatenáctiletý snajpr přiznává, že na podobný střelecký kousek si nevzpomíná. „Tohle se mi ještě nikdy nepodařilo,“ netají.

Zato prozrazuje, z čí kvalitní hry v poli těží. Jeho spoluhráčem je totiž hokejista Dukly Jihlava a Olomouce Matouš Menšík. „Právě Matoušovi vděčím za pěkné přihrávky. Nejsem si jistý, jestli za všech pět, ale minimálně tři byly určitě od něj. Matouš je super spoluhráč. Všude se nabízí, je radost s ním hrát,“ popisuje spolupráci s juniorským vicemistrem světa Ryška. Mimochodem, Menšík se v utkání zapsal mezi střelce dvakrát.

Na podobné mety jako Menšík, byť v kopačkách, ale Daniel Ryška nepomýšlí: „Já žádné ambice na vyšší soutěže nemám. Rád si chodím tady zahrát s kamarádama a jsem maximálně spokojenej,“ uzavírá.