Roman Hejda byl postrachem brankářů v dresu rezervy Telče v nejnižší čtvrté třídě. Pokud by měl popsat gól, na který nikdy nezapomene, zabrousil by hodně do minulosti. „To bylo ještě v dorostu. Šel na mě vysoký balon, prsama jsem si ho sklepnul a následně rovnou z voleje ho napálil do šibenice z asi dvaceti metrů,“ popsal svoji životní trefu.