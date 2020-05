Výběr FKM Vysočina, hrající MS ligu žen, se sešel poprvé již před měsícem. „Hned při té první příležitosti, i když to byly tréninky ve skupinách. Holky se na sebe těšily. Neviděly se dlouho. Byly rády, že se to rozjelo,“ reaguje trenérka Kateřina Valentová.

Je i ráda, že tým je takřka kompletní. Vlastně docela široký. „Sice měly až v létě, ale když se sezona ukončila, tak se k nám připojily už teď tři starší žákyně. Jsme na osmnácti hráčkách, a to vypadá moc hezky,“ libuje si koučka jihlavských fotbalistek.

Vrásky ji však jedna nepříjemnost dělá. Gólmanka Nela Šefčíková laboruje s kolenem. „Bojuje s rehabilitací, aby se vyhnula operaci. Uvidíme, jak to dopadne. Kdyby na ní jít musela, bylo by to zlé. Ale nějaké dobrovolnice se snad přihlásí,“ doufá a věří svým svěřenkyním, že jedna z nich se nebude bát stoupnout mezi tři tyče.

Samotná příprava prý není náročná. „Je to jiné než v klasickém soutěžním ročníku. Najeli jsme jen dva tréninky, ale neděláme z toho moc vědu. Hrajeme si, soutěžíme. Začínáme chodit na beachvolejbal a nohejbal,“ nastiňuje Valentová.

Další aktivitou, ač dobrovolnou, jsou cyklovýlety a dobývání hradů. „Holky mají kolo v individuálních plánech, ale některé jezdí rády, stejně jako my, trenérky. Tak jsme už dvakrát společně vyrazily. Poprvé jsme byli na Roštejně, pak na Rokštejně. Vždycky kolem pětapadesáti kilometrů,“ doplňuje.

K mimofotbalovým aktivitám ale přibudou od tohoto víkendu ještě zápasy. V sobotu hrají ženy FKM Vysočina v Pohledě proti staré gardě mužů. Týden nato změří síly v Okříškách s ženským týme, a třetí duel sehraje Jihlava ve Světlé. Taktéž proti fotbalistkám. „Scházet se budeme takhle do konce června. Pak dáme skoro měsíc volno a znovu začneme trénovat asi sedmadvacátého července, abychom měli šest týdnů na to se dobře připravit na nový ročník,“ uzavírá Valentová.