Na všech frontách je klid. Myšleno na těch fotbalových. A tudíž i pažity netrpí, jak je v této době běžné. Žádné vykopnuté drny nebo vyšlapaná brankoviště.

Kluby teď mají nečekaně více času na to si své zelené pažity opečovávat a šlechtit. „Hřišti je ta pauza ku prospěchu. Je zválcováno, nahnojeno, seče se, kropí. Děláme vše pro to, aby bylo hřiště parádní. Ale to bude asi u všech,“ říká předseda TJ Sapeli Polná Jiří Babínek, jehož tým hraje krajský přebor ve Stáji.

A má pravdu. Například u „bétřídního“ nováčka z Batelova je prý momentálně hřiště ve skvělé formě. „Trávník jsme vyčesali, provzdušnili, pohnojili a odplevelili. Zasela se místečka, kde chyběla tráva. Zalívá se. Pažit je nachystaný,“ komentuje trenér Zdeněk Kapoun, který má fotbal natolik rád, že se zároveň o hrací plochu stará.

Podobné hlasy se nesou z Třeště, která hraje 1. A třídu. „My děláme jen běžnou údržbu. Nic jsme nezdokonalovali, ale je pravda, že to nikde není vyšlapané. Dokonce i na postu brankáře je tráva,“ říká třešťský Jaroslav Kříž.

Nicméně všichni tři se shodli na jednom. Na hřištích by raději viděli šlápoty od kopaček a své hráče. „Klidně bychom to vyměnili za to, abychom po něm mohli běhat,“ dodává jednoznačně Babínek. „Je to velká škoda, už je potřeba to zase spustit. Fotbal nám chybí,“ dodává Kapoun. (vb)