Osmadvacetiletý Jiří Nerad, který nahradil v roce 2018 na trenérské sesli Josefa Janča, nyní přenechá svůj post dosavadnímu asistentovi Michalu Misařovi. „Končím, trénovat už muže nebudu,“ překvapil Jiří Nerad mladší, který strávil v této pozici necelé tři roky.

Telč pod jeho vedením udělala progres. „Já jsem rád, že se nám to jeden rok povedlo zvednout a z posledního místa jsme dokázali átřídu zachránit,“ vrátil se o dvě sezony zpět.

A solidně to vypadalo i v minulém ročníku, který se ale z důvodu pandemie koronaviru nedohrál. „My jsme přezimovali čtvrtí, dařilo se nám,“ těšilo ho, že se tým naladil na vítěznou vlnu a z třinácti střetnutí jich dovedl do tříbodového zisku šest, k tomu přidal tři remízy. Vypadalo to hodně dobře, hráči se fotbalem bavily a na hřišti to bylo znát.

Telč pod Jiřím Neradem

Sezona 2018/2019

10. místo - 30 bodů (45:65)

Sezona 2019/2020 (pouze podzim)

4. místo - 21 bodů (26:16)

Sezona 2020/2012 (dosavadní ročník)

14. místo - 5 bodů (13:31)

Dlouhá pauza bez jarních bojů ovšem Telči ohromně uškodila. Navázat na výsledky se vloni nepovedlo ani náhodou. „Bohužel se kvůli kovidu sezona nedohrála, a pak se začala projevovat taková laxnost. Každý si všímal více svých koníčků, nechtělo se moc trénovat,“ uvedl důvody, proč to přestalo fungovat, a proč se Telč z nejvyšších pater tabulky „přestěhovala“ do suterénu. Po nekompletním podzimu přezimuje na posledním čtrnáctém místě, s pouhými pěti body na kontě!

V průběhu této sezony už Nerad o své rezignaci uvažoval. „Já to několikrát říkal, že je potřeba změna, ale nic se nedělo,“ potvrdil teď už bývalý kouč. „Nakonec jsme se dohodli, že to vezme Michal Misař, který mi dělal asistenta. Už to chtělo nový impulz. Nebyly výsledky, herní projev se zhoršoval a nebyla tam ani už vzájemná důvěra. Chce tomu dát prostě nový řád,“ má jasno mladý trenér.

Změna byla potřeba, ale bude to při restartu soutěže na záchranu stačit? „Bude to těžké, hlavně pro nás, protože tým bude zužovat práce v zahraničí. Někteří na pár měsíců odjíždí pryč, a to není s fotbalem slučitelné. Já myslím, že to bude problém, vrátit se zpět do režimu tréninků a víkendových zápasů. Navíc se v Telči dál drží tři týmy, a je tedy otázka, jaké budou početní dispozice, aby to tak bylo dál,“ doplnil Nerad.

Sám také nastupoval na hřiště a jako útočník se staral o góly. Nechá si alespoň tuto funkci? „Ze zdravotních důvodů mě to hraní neláká. Mám cyklické problémy se zády. Chvilku je to horší, někdy zase lepší. Takže možná si někdy zahraju za naše céčko, to se uvidí,“ doplnil.

Kam tedy povedou jeho kroky dál? „Já bych se rád věnoval malým dětem. Vracím se totiž učit zpět do Telče, takže budu u naší přípravky. Hlavní je, aby se situace zlepšila a děti měly možnost se hýbat,“ vyslovil své přání.