Mazat podzimní resty se měly v okresním přeboru už za čtrnáct dnů. To je ovšem, kvůli dalším vládním zpřísněním, nemožné. Varianty, jak tato sezona dopadne, jsou tedy dvě.

Ta horší je jasná: už se hrát nezačne a bude se opakovat nedávná historie, což by znamenalo druhý ročník bez postupů a sestupů! Ta druhá je samozřejmě tou mnohem vítanější. Sezona se ještě na jaře rozjede a „dohraje“, nebo alespoň minimálně zbytek podzimní části. Díky tomu by se mohl tento ročník uzavřít a vyhlásit postupující a sestupující. Čas je na to do konce června.

Karty v přeboru jsou přitom rozdány jasně. V Kněžicích doufají, že je nestihne podruhé za sebou stejný osud a budou moci naplnit své postupové ambice. Suverén projížděl novým ročníkem jako nůž máslem, a jestli „přebor“ ožije, stačit mu bude možná jen opravdu málo, aby se se vrátil do krajské soutěže. Náskok na druhé Puklice má totiž sedmibodový, a k tomu má ještě i zápas k dobru!

Na opačném pólu tabulky okresního přeboru je Brzkov, který nezapsal za devět utkání bod ani jeden. Outsider by zřejmě bral, aby už se nezačalo, a tím pádem by se vyhnul zřejmému pádu a na „odpískané“ sezoně by vydělal. Podobně na tom jsou asi i v Bítovčicích a Stříteži, kde to na podzim nebylo to pravé ořechové. Jestli by se však ještě začalo hrát, čekal by je boj o holý život.

Do letní přestávky chybí ještě dostatek času, ale nejistota a hlavně nemožnost trénovat a vrátit se do fotbalového rytmu jsou ubíjející.