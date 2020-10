Michal Čekal hrával fotbal za Horní Ves, poté přešel do Kostelce a nyní obléká dres Batelova. Jeho nový tým je znovu rozjetý. Ovšem stejně jako minulý podzim ho i nyní brzdí zhoršená situace v souvislosti s koronvirovou pandemií a s ní spojenými vládními opatřeními. „My bychom chtěli nahoru, ale vypadá to, že nám to koronavirus zase přeruší,“ pokrčil rameny Michal Čekal.

Ten si ale před nucenou pauzou ještě stihl pořádně zastřílet. Na výhře 6:2 nad Havlíčkovým Brodem C hattrickem. „Když jsem přišel z Kostelce do Batelova, chvilku mi trvalo, než jsem se začlenil. Já byl na hrotu otloukaný a góly se dávaly spíš ze stran. Ale letos si to sedlo a začínám být na konci těch gólových akcí,“ těší třiatřicetiletého útočníka.

V nedělním utkání otevřel skóre. „Karel Havlíček zatáhl míč po straně, shazoval to pod sebe a já se trefil svojí slabší nohou k tyči. Už patnáct metrů před tím, když se ta šance vytvářela, jsem se na to chystal a říkal si, že chci dát gól, ale nebudu do toho dávat sílu a zkusím to umístit,“ popisuje první trefu.

Ty dvě další si nechal až na závěr, kdy vítězství pojistil. „Dostal jsem přihrávku od střeďáka na hranici ofsajdu a křížnou střelou jsem prostřelil brankáře. A ten třetí byl po průnikovce, já to dal hned z první levačkou na vzdálenější tyč,“ doplňuje.

Batelov se i díky němu drží na dostřel vedoucí Lípě, na níž ztrácí jen dva body. „Funguje to tady. Jsme skvělá parta a výborná je i komunikace mezi áčkem a béčkem, žádná rivalita,“ uzavírá Michal Čekal.