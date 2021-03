Fotbalista Lukáš Sedláček si zahrál za jihlavské mládežnické výběry, ale nakonec se vrátil do Dobronína, kterému je v dospělých kategoriích věrný.

A přestože léta přibývají, většinou stále obléká dres „átřídního“ A-týmu a s fotbalem se loučit nehodlá. „Ta pauza je dlouhá, ale pokud to hraješ celý život, máš to rád, a zdraví slouží, končit se ti nechce,“ vzkázal osmatřicetiletý defenzivní hráč, jehož tým se v posledních ročnících pohybuje hlavně na předních příčkách druhé nejvyšší krajské soutěže.

Sedláček nicméně připustil, že vracet se do herního zatížení nebude lehké. „Vloni na začátku mi to ani nevadilo, člověk si trochu odpočinula. Ale teď už je ta pauza dlouhá,“ potvrdil. „Nikdy tady nic takového ještě nebylo. Ani, když jsem byl v mládí zraněný jsem takhle dlouho bez fotbalu nebyl. A v tomhle věku už to bude náročné se do toho znovu dostat,“ má jasno.

I proto bude s největší pravděpodobností, až fotbal ožije, více oblékat dres dobronínské rezervy. „Nevím, jestli to na áčko ještě bude. I v téhle soutěži je to čím dál víc náročnější. Mladí jsou rychlejší než ty, a nejhorší je, že hlava by chtěla, ale nohy už tak nejdou. To je deprimující, když ti někdo utíká a ty ho nemáš šanci chytnout,“ trochu se pousmál Lukáš Sedláček.

Už by si moc přál, aby se vše vrátilo do normálu. „Když byla sezona, bylo dané, že se chodilo na tréninky a o víkendu na zápas. Ten čas si člověk udělal a hlavně mi chybí parta,“ tvrdí Sedláček, který místo běhání pracuje a věnuje se rodině. „Je těžké se donutit jít si zaběhat a já se přiznám, že raději makám kolem baráku,“ doplnil.

A jak vidí nejbližší měsíce? Dohraje se podle něj tento ročník? „Já bych samozřejmě rád hrál, ale osobně si myslím, že kompletně se to nestihne dohrát,“ tvrdí fotbalista Dobronína. „A pokud by se to mělo ukončit, že se dohrají jen ty podzimní zápasy, tak by se neměly vyhlašovat postupy a sestupy. Podle mě by to nebylo regulérní, protože někdo mohl mít těžký los, a když se nemůže hrát dvoukolově každý s každým, není to fér,“ zakončil Lukáš Sedláček.