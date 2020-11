1.FC BATELOV

(2. místo, 31:13, 22 bodů)

Batelov se před rokem vrátil na krajskou úroveň a hned na podzim ukázal, že ne náhodou. Loňský podzim vyhrál. A letos? Znovu byl postrachem „bétřídní“ skupiny A. Z deseti utkání šestkrát slavil vítězství, čtyřikrát se o body dělil. Ani jednou tedy neodešel ze hřiště poražený. Skvělý počin. Batelovští znovu potvrdili, že na vyšší úroveň bez problémů mají. Nezapomněli ani dávat góly. Průměrně si drží skóre 3:1 na zápas. A trenér Kapoun má výhodu i v tom, že má jako jeden z mála koučů kam sáhnout.

ZNÁMKA DENÍKU: 1-

TJ SKLO BOHEMIA ANTONÍNŮV DŮL

(9. místo, 19:26, 11 bodů)

Fotbalisté z Antonínova Dolu sázeli v minulých sezonách na zkušenost, ale loni kvůli zraněním a častým marodkám to neklapalo tak, jak by mělo. Klub tedy začal spolupracovat s Bedřichovem, odkud si vypůjčil několik mladíků. Než si to však všechno sedne, chvilku to trvá. Zejména v prvních dvou kolech to bylo znát. A když se k tomu přidá fakt, že venku Antonínův Důl nasbíral jen čtyři body a ani domácí tvrz neměl nedobytnou, vyjde z toho nepříliš povedený podzim. Mohlo to být přitom ještě lepší, kdyby se nezpackal konec. V Tisu se hrálo o „šest“ bodů a hosté je domácím lehce odevzdali.

ZNÁMKA DENÍKU: 3