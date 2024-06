Byla to pěkná divočina. Poté, co v závěru utkání Brzkov - Dušejov hosté vyrovnali stav na 1:1 z nařízeného pokutového kopu, neudržel nervy na uzdě domácí gólman Štěpán Smutný.

Míč zakopl mimo hrací plochu, poté se rozeběhl směrem k rozhodčímu, do kterého vrazil oběma rukama. Verdikt jihlavské disciplinárky? Zákaz činnosti do konce března 2025.

Brzkovský gólman poškodil nejen sebe a svoji kariéru, ale také klub. Utkání totiž bylo kontumováno výsledkem 3:0 pro Dušejov a TJ Skalka Brzkov musí zaplatit pokutu ve výši dva tisíce korun. „S rozhodnutím disciplinární komise jsem spokojen, protože takové jednání nepatří na fotbalové trávníky,“ uvedl pro Deník předseda Výkonného výboru OFS Jihlava Jindřich Skočdopole. „Zvláště když jde o utkání až čtvrté třídy a zápas předposledního s posledním. Vůbec nechápu, co si ten mladý kluk dovolil. Navíc podle dostupného videa jej museli držet, jinak by to snad dopadlo i hůř,“ kroutil nechápavě hlavou šéf svazu.

Video incidentu si prohlédněte zde:

Zdroj: se svolením Fotbal group

Vedení svazu se ale bude zabývat i rozhodčím utkání Milanem Rogožanem. „Na výkonný výbor sedmnáctého června si necháme předložit zápis a komentář od komise rozhodčích,“ potvrdil Skočdopole. „Pana rozhodčího budeme řešit nejen kvůli této inzultaci, ale také kvůli jistým jiným indiciím, které máme a nejsou v souladu s etikou fotbalového rozhodčího. Některé věci prostě nedělají dobrou vizitku fotbalovému okresu Jihlava.“

Rozhodčí Rogožan tak zůstává, fotbalovou terminologií řečeno, mimo hru. „Nyní není nasazován na utkání a budeme řešit, co bude dál. Jestli bude zařazen na listinu rozhodčích i na příští sezónu a podobně,“ nechce být zatím konkrétnější předseda OFS Jihlava.

Pohled do budoucnosti je na místě. Některé soutěže pomalu končí, hrát se budou maximálně ještě dvě kola. A v příští sezóně by se měly soutěže na Jihlavsku zkvalitnit. „Věřím, že na podzim naplníme okresní přebor na plný počet čtrnácti celků, protože jich hodně sestoupí z 1. B třídy,“ připomíná Jindřich Skočdopole.