Společné tréninky na hřišti mít nemohou, přesto si našly cestu, jak se vídat. Jihlavské fotbalistky nechtějí zcela úplně vypadnout z rytmu, a tak se stále udržují v kondici při on-line trénincích.

Jihlavské fotbalistky (v modrém) hrát nemohou, ale společně si alespoň zacvičí při on-line trénincích. | Foto: archiv Deníku

Trenérka výběru hrajícího Moravskoslezskou ligu Kateřina Valentová se svými svěřenkyněmi trénovala, dokud to šlo. „Jak to oficiálně zavřeli, tak jsme to rozpustili. Ale do té doby jsme trénovali. Sice jen v šesticích, ale aspoň jsme si ještě chvilku zahráli,“ komentuje.