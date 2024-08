„Po dlouhé době je naplněná osmá liga Jihlavska čtrnácti celky,” řekl Skočdopole. „Poslední roky v podstatě nebyl velký zájem hrát okresní soutěž a bylo tam pouze jedenáct týmů. To samozřejmě způsobilo i to, že sestoupily čtyři celky ze sedmé ligy, tehdejší 1.B třídy. Takže se letos po dlouhé době hraje v plné okresní soutěži.” Je patrné, že návrat k plně obsazené soutěži vnímá jako pozitivní signál, který svědčí o obnoveném zájmu o fotbal v regionu.

Mládež na vzestupu

O mládeži Skočdopole říká: „Jsme velmi spokojení s přípravkami, jak s mladšími, tak staršími, kde je kolem 25 přípravek. Mladších a starších žáků je standardní počet, jako byl v předešlých letech.” Dále dodává, že „nově vznikla krajská soutěž mladšího dorostu, která dlouho neexistovala v rámci kraje a jsou tam samozřejmě i družstva z našeho okresu.” Z jeho slov vyplývá, že je s vývojem mládežnického fotbalu spokojen a vnímá jej jako rostoucí a stabilní.

Nedostatek rozhodčích

Na otázku ohledně rozhodčích přiznává: „Sudích nebude nikdy dost, je jich kolem dvaceti pěti nebo dvaceti šesti. Před začátkem sezony měli jedno školení. Co se týká nových sudí, tak ty jsou dva nebo tři, takže uvidíme, jak dlouho vydrží.” Problém nedostatku rozhodčích není nový a zůstává trvalou výzvou. „Bohužel, toto je nekonečný boj, protože těch rozhodčích je málo i v kraji, takže ti okresní jsou nasazovaní i do nižších soutěží a tím pádem jich je nedostatek,” uzavírá.

Přání na klidný průběh sezony

Co se týče nadcházející sezony, Skočdopole si přeje klidný průběh: „Měla by určitě probíhat bez nějakých větších excesů. Loňská sezona mimo poslední utkání Brzkov - Dušejov byla relativně klidná a to bych si přál, aby to tak pokračovalo i nadále.”

Restrukturalizace soutěží

Ohledně restrukturalizace soutěží je skeptický: „O ní se mluví už několik let a stále to není úplně jasné. Ta restrukturalizace musí začít seshora. Upřímně si myslím, že okresů se to nedotkne. Jestli se to jmenuje sedmá nebo osmá liga, tak je to pouze o názvu.” Dodává, že nejvíce se změny dotknou „divizních soutěží, neboli současné čtvrté ligy, protože na Moravě jsou tři, v Čechách dokonce dvě třetí ligy a tři divize.” Celkově je přesvědčen, že prosazení této restrukturalizace nebude snadné: „Nevím, jak se to podaří kompletně prosadit, budou rozhodovat individuální zájmy klubů a já nejsem plně přesvědčen, že se to podaří dotáhnout do konce.”

Celkové hodnocení

Pan Skočdopole tedy shrnuje, že fotbal v jihlavském okrese se nachází v pozitivním vývoji, zejména co se týče zájmu o soutěže a práci s mládeží. Výzvou zůstává nedostatek rozhodčích a nejistota ohledně budoucí restrukturalizace soutěží.