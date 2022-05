Další meta zdolána. To si mohl po víkendovém utkání okresního přeboru Žďárska proti Jívoví říci snajpr fotbalistů Borů Miroslav Ochrana. K jednoznačné výhře 6:1 totiž přispěl pěti brankami, čímž zaokrouhlil počet svých letošních zásahů na rovných padesát! „Že se mi podaří nastřílet tolik branek, to by mě ani ve snu nenapadlo,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý nejlepší střelec soutěže.

Však už jej pokoření této mety něco stálo. „Hned po utkání táta na hřišti dával litr slivovice jako malý závdavek,“ přiblížil.

Prý to ale nebude stačit. „Kluci v kabině říkali, že to je málo. (smích) Takže ještě budu muset s něčím přijít, ale to asi až po sezoně,“ culil se.

To, že by se mu podařilo dosáhnout mety padesáti přesných tref v sezoně, by jej na prahu letošního ročníku vůbec nenapadlo. „To rozhodně ne. Před sezonou jsem si říkal, že nějakých pětadvacet branek by bylo hodně solidních,“ přiznal.

Bude to drama. Závěr fotbalové divize zřejmě nabídne strhující boje o záchranu

Jeden důvod letošní střelecké exploze by Ochrana věděl. „Našel jsem si životní partnerku, možná i proto hraji mnohem uvolněněji,“ prozradil.

Právě své přítelkyni před nedělním utkáním v dobrém rozmaru slíbil, že padesátigólovou metu pokoří už během souboje proti Jívoví. „Říkal jsem jí, že dám pět branek, dosáhnu na padesátku a ukončím sezonu. (smích) Ale ani ve snu by mě nenapadlo, že se to opravdu povede,“ neskrýval.

Tentokrát mu ovšem jeho roli výrazně ulehčili spoluhráči. „Je to pravda. Dvě branky jsem dal z pokutových kopů a další dvě po výborných kombinacích doklepával do prázdné branky. Jen tu poslední jsem dal po individuální akci, kdy jsem obešel i gólmana hostů,“ popisoval.

Parádní šlágr: Dukovany srovnaly krok, zápas jara proti Rapoticím viděl plný dům

Jelikož do konce ročníku zbývá ještě pět kol, nabízí se otázka, jakou další střeleckou metu Miroslav Ochrana letos ještě pokoří. „Kdybych to dotáhl i na šedesátku, byl bych samozřejmě moc rád. Máme však nyní těžké soupeře, proto si myslím, že už mi to tam tolik padat nebude,“ pousmál se.

Ještě jednu motivaci může mít elitní snajpr do zbytku soutěže. Na druhém místě přeboru ztrácí Bory na vedoucí Křižanov šest bodů, navíc je čeká vzájemný zápas… „Chceme je doma porazit, to ano. Ale nad možným postupem nijak nepřemýšlíme,“ naznačil.

Je ovšem otázkou, jak to bude s nejlepším střelcem Žďárska v další sezoně. Zájem o jeho služby, celkem pochopitelně, není malý. „Kluby se ozývají celkem pravidelně. Naposledy třeba jeden účastník krajské 1. A třídy,“ potvrdil.

Vynikající úspěch! Volejbalové kadetky Nového Veselí si vybojovaly extraligu

V létě jej tak čeká vážné rozhodování. „Nalomený k tomu odejít malinko jsem. Musela by to ale být nabídka opravdu z dobré soutěže,“ nastínil.

Jsou to necelé tři týdny, co se fotbalisté Borů objevili na televizní obrazovce při utkání s Bobrovou. Setkalo se to s ohlasem? „S hodně velkým. Stále potkávám kluky, které jsem dlouho neviděl a pořád mi říkají, jak moc se jim to líbilo,“ sdělil Ochrana.

KANONÝŘI VÍKENDU NA VYSOČINĚ

HAVLÍČKŮV BROD: Lukáš Velfl (Mírovka B) - 5

JIHLAVA: Vojtěch Jelínek (Nadějov) - 4

PELHŘIMOV: Tomáš Obranec (Č. Řečice) - 3

TŘEBÍČ: M. Kratochvíl (FŠ Třebíč) - 3

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: Miroslav Ochrana (Bory) - 5