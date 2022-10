A mohlo to být i lepší. „Marian měl ještě další dobré příležitosti, ale ty už neproměnil. On nemá problém se do šancí dostávat, hlavně díky své rychlosti,“ sdělil trenér Batelova Zdeněk Kapoun.

Větší klid v koncovce, to je, co čtyřiadvacetiletému Blaškovi občas schází. „Gólů by mohl dávat určitě více. Možná kdyby chodil častěji na tréninky…,“ pousmál se kormidelník Batelova.

Pokud bychom vzali ze bernou minci výšku soutěže, vyšel by mezi střelci nejlépe Martin Žák. Ofenzivní středopolař Nové Vsi totiž zatížil konto Dukovan při výhře 6:1 hattrickem.

Přitom úvod zápasu favoritovi nevyšel, Nová Ves nejprve přežila tři tutovky soupeře. „Nebyli jsme schopní dostupovat hráče soupeře, a tím jim dali prostor. Hodně nás podržel Jirka Fuksa v brance,“ ocenil Žák

Jeho úvodní trefa ale obraz hry změnila. „Musím smeknout před Fandou Kovářem, protože už mohl střílet do prázdné, ale ještě mi nahrával. Já pak balon trošku se štěstím o tyč poslal do branky,“ popsal.

Dalšími dvěma trefami pak šestadvacetiletý záložník skóre uzavřel. „Moje druhá branka byla po dobré spolupráci s Ondrou Forchtsamem. Vzal jsem to pak na sebe, udělal obránci zasekávačku a v pádu skóroval. U poslední branky už jsem hrál více vepředu a vystihl špatnou přihrávku obránce Dukovan. To byl gól skoro zadarmo, gólmana jsem přeloboval,“ usmíval se.

A co jej hattrick bude stát? „Doufám, že mi to kluci nenapíšou do kasy. Je u nás zvykem, že za hattrick je runda panáků, takže jsem po zápase obdařil hráče i některé fandy,“ dodal Žák.

KANONÝR DENÍKU - 8. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Jan Marek (Tis, 1. B třída) - 4 branky

JIHLAVSKO: Marian Blaško (Batelov, 1. B třída) - 4 branky

PELHŘIMOVSKO: Jiří Honzl (Pelhřimov B, 1. B třída) - 3 branky

TŘEBÍČSKO: Petr Petz (Vladislav, okresní přebor) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Martin Žák (Nová Ves, krajský přebor) - 3 branky