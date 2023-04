Na čele hitparády kanonýrů soutěže se tak dotáhl na Ondřeje Pospíšila z C týmu Velkého Meziříčí. „Letos mi to začalo střílet,“ směje se Dvořák. „Vždycky jsem hrával spíš střed obrany nebo zálohy. Až letos mě začali dávat do útoku a najednou mi to tam padá. Na podzim jsem dal v jednom zápase sedm gólů,“ připomíná svoji životní parádu z podzimního jedenáctého kola proti béčku Počítek (9:0).

Svůj poslední střelecký příspěvek Martin Dvořák nijak nedémonizuje: „Vyloženě výstavní góly to rozhodně nebyly. Dva jsem dával v podstatě do prázdné brány, když jednou mi nahrál protihráč, a jednou spoluhráč. Jednou jsem střílel zpoza vápna pod břevno, gólman si sice sáhnul, ale nestihl to vytáhnout. Další byl z úniku brankáři mezi nohy…“ popsal některé své góly.

Skromně se přitom nezmiňuje ani na podílu na zbylých dvou brankách. „Jednou to nebyla úplně přímá přihrávka, spoluhráč dorazil moji brankářem vyraženou střelu. Při té další jsem našel přihrávkou spoluhráče, který to uklidil za brankáře,“ popsal svůj příspěvek Dvořák.

Ten proti Křižanovu zajistil poločasový výsledek 4:0, svoji pátou trefu si potom připsal až dvě minuty před koncem. „Na fyzičku si nemohu stěžovat, ta naštěstí pořád drží,“ směje se Dvořák nad poznámkou, že starší kanonýři bývají střídání pro potlesk publika a odpočinek dříve.

Střelecký souboj šestatřicetiletého Dvořáka s o rok mladším Pospíšilem bude zajímavé sledovat, stejně jako souboj jejich celků o případný postup do druhé třídy. Deset kol před koncem má první Meziříčí šestibodový náskok na druhý Jimramov. „My už nic nehoníme,“ culí se Dvořák. „Pro nás je fotbal spíš prostředek na odreagování, jít se proběhnout a, jak se říká, udělat si žízeň,“ uzavírá velikonoční pětigólový střelec.