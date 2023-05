Zdroj: is.fotbal.czS poločasovým vedením 4:0 již přišlo patřičné uklidnění a následná demolice protivníka. Podílel se na ní právě i Ludvík, který po hodině hry zaznamenal hattrick během tří minut. „Tohle se mi ještě nikdy nepovedlo,“ culil se.

Nakonec se Ludvíkův účet zastavil na pěti gólech. „Musím poděkovat spoluhráčům, kteří mi to připravovali tak, že jsem mohl jen v klidu zakončovat,“ cení si práce celému týmu.

První dva góly zápasu přitom vstřelil Petr Bureš, také David Juračka se trefil dvakrát. Na hřišti proto došlo i na vzájemné popichování spoluhráčů. „My se s Petrem hecujeme každý zápas. Teď jsem ho překonal. Ve hře byl ještě klubový rekord, takže kluci říkali trenérovi při střídání, ať mě tam ještě nechá. Michal (Strachoň) ale tvrdil, že si na něj ještě musím počkat,“ popisuje dobrou náladu v mančaftu Ludvík.

Během jara se situace v tabulce okresního přeboru vyvinula pro Rozsochy velmi zajímavě a tým má reálnou šanci vybojovat postup do 1. B třídy. „Určitě je to naším cílem,“ potvrzuje Ludvík. „Také proto jsem se nechal přemluvit k přestupu do Rozsoch. Já jsme před lety jeden postup zažil ve Štěpánově, tak bych u toho rád po dlouhé době ještě jednou byl. Nyní to máme ve svých rukách. Doufám, že uspějeme.“

A nechal by se Jan Ludvík přemluvit k pokračování i v kraji? „To je těžké. Mým hlavním sportem je hokej,“ krčí rameny. „Hrál jsem v sezoně druhou ligu za Velké Meziříčí, starám se o klub v Bystřici nad Pernštejnem… Na podzim toho budu mít opravdu dost, takže teprve uvidím, pro co se rozhodnu. V Rozsochách mě přemlouvají na pokračování už teď, ale je to složité. Všechny aktivity skloubit ještě s manželstvím je opravdu náročné,“ culí se víkendový kanonýr Deníku.