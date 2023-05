Duel Nadějova s rezervou Puklic byl rozhodnut rychle. „Již ve třetí minutě jsme vedli 2:0. Soupeř tedy hned odpadnul a my toho využili,“ glosoval vstup do utkání Vojtěch Jelínek.

Po úvodní čtvrthodince už domácí vedli o čtyři branky, v poločase o sedm. „Měli jsme štěstí, že soupeř moc nebránil,“ uznal Jelínek.

Svých šest branek si rozdělil téměř na celou hrací dobu. Palbu spustil ve třetí minutě, ukončil ji v osmdesáté. „Začal jsem tradičně v útoku, ale potom jsem přešel do obrany, aby si vepředu zahráli i další kluci. Ale i z obrany se mi podařilo dát góly,“ popsal svoje zápasové putování sestavou.

Pokud jde o jeho gólové hody, využil při nich svoji silnou fotbalovou vlastnost. „Já jsem hráč, který se snaží nabízet do úniků či brejků. Od spoluhráčů jsem dostával pěkné balony, takže se mi díky nim takto zadařilo,“ děkuje dodatečně týmu. „Oni bránili hodně na půlce, takže mi přišlo, že jsem měl pro sebe volnou půlku hřiště.“

Po posledním šestigólovém vystoupení se Jelínkův střelecký účet zastavil na čtyřiadvaceti zářezech. Díky tomu vede střelecké pořadí soutěže. Sleduje tabulku kanonýrů? „Chviličku jsem ji během sezony sledoval, když jsem naháněl ty nejlepší kluky přede mnou. Potom jsem si řekl, že už to sledovat nebudu, protože jsem z toho byl na hřišti takovej upjatej. Ani teď to nijak řešit nebudu. Když na to člověk moc kouká, je to pro jeho výkon spíš negativní motivace,“ odmítá povýšit své osobní ambice.

Ale i Nadějov má blízko k prvenství. Suverénně vedou tabulku a míří za postupem. „To ještě nevím, budeme to s klukama řešit,“ odmítá Jelínek hovory o přesunu do okresního přeboru. „Asi tušíte, jak to v těchto soutěžích je hráči. Potýkáme se se spoustou zranění, docházkou a podobně. Na některé zápasy jedeme jen v deseti, někdy máme pár lidí na střídání… Pro nás je proto lepší hrát nahoře v této soutěži, i když se párkrát urodí podobný výsledek jako nyní. Jsou tady ale i zápasy atraktivní a zajímavé, s výsledky 3:3, 2:2, 4:5 a podobně. Takže uvidíme po sezoně, jak se k tomu postavíme a co řeknou spoluhráči.“