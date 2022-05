Absolutním kanonýrem Deníku uplynulého víkendu by se stal hned trojlístek fotbalistů ze soutěží dospělých, který shodně zaznamenal po pěti přesných trefách. Tentokrát jsme však vsadili na výšku soutěže.

Speřice vládnou naší nejvyšší krajské soutěži a především díky hattricku Pavla Svobody v sobotu zvítězily v Bedřichově 4:0. Tři góly navíc elitní kanonýr vstřelil také o týden dříve! „Ledeč jsme tehdy zdolali 8:0 a můj hattrick přišel už za rozhodnutého stavu. V Bedřichově to byly důležitější trefy,“ popisoval Svoboda.

Krajský přebor v polovině jarní části: Fotbalisté Speřic už mají luxusní náskok

Většina ze zmíněných šesti tref prý byla podobná. „Kluci v poli si to rozťukají a já ve velkém vápně balony poklízím do branky. Navíc si dobře rozumíme s Davidem Jančíkem, takže už o sobě víme a na hřišti si vyhovíme,“ vysvětloval.

Právě motor záložní řady Svobodovi k jeho dosavadním třiadvaceti trefám vydatně pomohl. „Třeba teď v Bedřichově mi dal krásný oblouček za obranu domácího celku a já už postupoval sám na brankáře,“ vysekl poklonu spoluhráči.

Jelikož do konce letošního ročníku zbývá ještě šest kol, meta třiceti branek by pro nejlepšího střelce přeboru neměla být nezdolatelnou. „V tomto směru si na sebe kladu nemalé nároky. Útočník je na hřišti přece od toho, aby dával góly. Těch třicet branek rozhodně není nedosažitelnou metou, v každém případě se o to chci pokusit,“ neskrýval.

Dlouhá přesilovka fotbalistům Nové Vsi spíše uškodila. Zeman: Očekával jsem to

Celek z nejmenší obce v krajském přeboru je už jen krůček od dosažení historického úspěchu klubu. Šest kol před koncem má na čele tabulky komfortní osmibodový náskok a má na dosah postup do moravskoslezské divize.

Které utkání bude z následujícího sexteta to rozhodující? „Takhle vůbec nepřemýšlíme, protože si na sebe nechceme vytvářet zbytečný tlak,“ prozradil kanonýr.

Tři kola před koncem však Speřice doma přivítají druhý celek tabulky, krajského rivala z Pelhřimova. To by bylo sladké dovršení postupu. „Přiznám se, že nic lepšího si ani neumím představit. Završit postup právě v domácím utkání proti Pelhřimovu, to by asi byl můj splněný sen,“ potvrdil Svoboda.

KANONÝŘI VÍKENDU

HAVLÍČKŮV BROD: Martin Pokorný (Kožlí) - 5

JIHLAVA: Michal Pernica (Rantířov B) - 5

PELHŘIMOV: Pavel Svoboda (Speřice) - 3

TŘEBÍČ: Adam Svoboda (Slavice) - 5

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: Miroslav Ochrana (Bory) - 4