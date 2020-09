Brtnice si i díky jeho brankám připsala v okresním přeboru první tři body. Po výhře 8:2 to bylo jistě zasloužené. „Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, a tentokrát to vyšlo. Hráli jsme fakt dobře,“ pochválil celý tým Štěpán Diviak.

Pětadvacetiletý kanonýr už tolik gólů v jednom utkání prý dal. „Někdy jsem se trefil i vícekrát, ale je to po dlouhé době,“ uznal fotbalista, který začínal v Polné a za Brtnici začal hrát až po nátlaku kamarádů. „Před tím jsem dva nebo tři roky nehrál, hlavně kvůli práci,“ doplňuje Diviak, který je zaměstnán v armádě.

O víkendu ale řádil. V obou poločasech se trefil dvakrát. „Ty góly jsem většinou dal po výborných nahrávkách spoluhráčů. Při tom druhém jsem měl i velké štěstí. Trefil jsem se z otočky,“ popisuje brtnický střelec. „Nevím, jestli to byl hezký gól, já to vlastně ani neviděl, byl jsem otočený. Ale padlo to tam,“ doplňuje.

Hosté z Říše si s ním nevěděli ani po změně stran. „Jednou mi krásně přihrál Michal Plaček, to jsem měl hodně jednoduché, stačilo to jen nasměrovat na branku. A čtvrtý gól byl trochu komplikovanější,“ poukazuje na situaci, kterou rozhodčí nakonec vyhodnotil pro Brtnici jako gólovou. „Chvilku váhal, protože nevěděl, jestli jsem náhodou nefauloval. Ale nakonec ho uznal,“ upřesnil Diviak.

Gólů mohl dát klidně víc, ale v 73. minutě šel z hřiště. Nemohl? „Já jsem mohl, ale najednou mi řekli, že jdu střídat. Já si říkal: Kurňa, proč? Dneska mi to jde. (smích) Ale šanci dostali ostatní. A když to tak vidím, už asi ty góly dávat nebudu, abych nemusel být zase v novinách. Ty góly mě budou do kasy něco stát, ten rohovor snad už ne,“ směje se dobře naladěný brtnický fotbalista, který prý o angažmá v jiném klubu a vyšší soutěži nestojí. „S mým zaměstnáním to nejde dohromady. Tady jsem spokojený,“ uzavírá.