Demolici protivníka načal už ve čtvrté minutě Šimon Číhal. Ten přidal i další dva zásahy, ani ne po půl hodině hry byl stav 3:0 a kanonýr Luk slavil čistý hattrick. „Všechno si sedlo tak, jak mělo,“ pochvaloval si Číhal.

Šimon ČíhalZdroj: is.fotbal.czTen ve své kanonádě pokračoval i po přestávce, když další zásahy přidal ve 46. a 59. minutě. „Moc netrénuji, času na fotbal nemám tolik, kolik bych asi potřeboval. V tomhle utkání to ale bylo tak, že do čeho jsem kopl, to tam spadlo. Když se to takto povede, tak to dá těch pět gólů a jednu asistenci,“ culil se spokojeně.

Devětadvacetiletý útočník mezi vyhlášené snajpery podle vlastních slov spíše nepatří. „Možná poslední rok v dorostu. Ale mezi muži to bylo střídavě oblačno. Pendloval jsem mezi áčkem a béčkem, takže to bylo jak kdy,“ připouští Číhal. „Nyní jsem zhruba dva roky z časových důvodů moc nehrál. V létě jsem si ale řekl, že bych to mohl ještě zkusit, protože kluků není moc. Je dobře, že mi to teď lepí a mohu týmu pomoci.“

V jaké kondici našel po dvouleté pauze jihavský okresní přebor? „Kvalita soutěže šla trochu dolů, není to takové, jako před pár lety,“ srovnává Číhal. „Důležité také je, na jakém se hraje hřišti. U nás je plocha kvalitní. Ale když jedeme třeba do Ždírce nebo do Puklic, kde to je tvrdé a drnovaté, víme, že to nebude moc o fotbalu. Že to bude spíše taková nakopávaná.“

Pokud mu ale budou vycházet podobně i další zápasy, určitě může pomýšlet na korunu krále střelců přeboru. Zatím se o první pozici s celkem devíti zásahy dělí se dvěma konkurenty. „Samozřejmě by to bylo pěkné, ale sezona bude ještě dlouhá. Důležité bude, aby nepřišlo nějaké zranění. Navíc na čelo mi pomohlo právě těchto pět gólů v jednom utkání,“ zůstává v klidu střelec kola.

V Lukách se mužským týmům zatím daří. Béčko je v okresním přeboru třetí, áčko ve vyrovnané první polovině tabulky 1.B třídy ztrácí na první místo bod. „Postupové cíle určitě nemáme,“ má jasno Číhal. „Především naše áčko hraje soutěž nad námi, takže by muselo postoupit také. I kdyby to ale takto vyšlo, myslím si, že bychom asi postup do 1.B třídy nevzali. Především kvůli malému počtu hráčů v béčku, musí nám chodit pomáhat kluci z áčka,“ uzavírá Číhal.