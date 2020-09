Dlouhou dobu přitom polenský odchovanec a exjihlavský kanonýr fotbal nehrál. „Je to čtyři roky, ale do Nadějova šli dva kamarádi z Polné a já se s nimi dal do řeči. A jelikož mi chybí starty v třetí a čtvrté třídě, abych si zahrál ve všech soutěžích, tak jsme se domluvili. Příští rok už mám rozjednané Jamné B, abych si zahrál i čtvrtou třídu. A budu to mít kompletní,“ plánuje s úsměvem Tomáš Kaplan.

Dvaačtyřicetiletý útočník s přibývajícím věkem střeleckou formu rozhodně neztrácí. „Většinou mě to trefí,“ směje se. „Ne, dávám góly z různých pozic, ale tak nějak si to připravujeme vzájemně. Určitě nějak nechrtím, nehraji tak, že potřebuji dát co nejvíc gólů. My se tím snažíme bavit, je tam dost fotbalových kluků. Jde o to zahrát si fotbal, vypotit se a udělat si žízeň,“ říká Kaplan, který se o víkendu podílel na vysoké výhře 10:3 nad Pavlovem pěti góly.

Dohromady jich má už šestnáct. A i díky tomu je po pěti kolech Nadějov suverénní. Body neztratil, navíc má skóre 42:8. „Nevím, jestli se to čekalo. Nadějov hrál okres, ale měli málo hráčů, tak přihlásili jen trojku. A my tři jsme přišli týden před soutěží. Do okresu bych nešel, tam už start mám,“ směje se bývalý ligový hráč, který si sem tam vyslechne nějakou hlášku od soupeřů. „Občas jo, ale všichni byli zatím v pohodě. Trochu jsem se bál, by nehrozilo nějaké zranění, ale zatím absolutní spokojenost. S kluky si pokecáme. Nic se nehrotí,“ dodává.