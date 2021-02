S jakými zkušenostmi kandidujete na pozici předsedy okresního svazu?

Ve fotbalovém prostředí se pohybuji takřka čtyřicet let, nejdříve jako hráč až do kategorie mužů. Od roku 1988 jsem aktivní rozhodčí a od roku 2013 jako delegát až dodnes. V okresním svazu jsem nejprve působil jako člen komise rozhodčích, posléze jsem byl členem výkonného výboru. Předsedou jsem od roku 2013. Největší zkušenosti získávám při setkávání s funkcionáři na utkáních, která řídím nebo na ně dohlížím jako delegát.

Pro jaké úkoly a cíle chcete tyto zkušenosti využít v případě zvolení?

Pro nic jiného než k práci pro rozvoj fotbalu na našem okrese.

Valné hromady a volby se konají po loňském zatčení a následné rezignaci vlivného funkcionáře Romana Berbra. Jakými dalšími kroky má očista fotbalového hnutí pokračovat?

Tento týden začínají okresní valné hromady, budou následovat krajské a na konci bude valná hromada FAČR. Pokud to fotbalové hnutí s očistou myslí vážně, musí z voleb vzejít zástupci, kteří toho budou zárukou.

Jakým způsobem lze v dohledné době zabránit ovlivňování výsledků a dalším nešvarům, které se ve fotbale v minulosti rozšířily?

Pokud nebude nabídka po ovlivnění zápasu, nebude ani poptávka na její realizaci. A jsem rád, že u nás na okrese to takto je.

Jak je možno pomoci očistě fotbalového hnutí na úrovni okresu? Je ve vašem okrese dostatek nových a schopných lidí, kteří mají zájem o práci v okresním svazu?

Největší pomoc je, dělat fotbal dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na valné hromadě dát hlas tomu správnému kandidátovi, který bude mít kolem sebe lidi, kteří budou zárukou pro očistu fotbalu. Co se týká okresu, několik jmen do voleb zde je. Nyní záleží, zda najdou podporu v klubech. Je těžké získávat lidi, kteří táhnou svůj klub ještě pro práci pro okresní fotbalový svaz.

Jaký máte názor na hnutí Fotbalová evoluce? Co si od něho slibujete?

Tuto aktivitu vítám. Jejich názory se protínají s názory, které zastávám. Nicméně o ní vím jen to, co se dočtu na jejich webu nebo na internetu. Osobně jsem neměl možnost s nimi hovořit i přes ujištění, že budou okresy objíždět.

Fotbal na Žďársku má kvantitu i potřebnou kvalitu

Okresní fotbalový svaz Žďár nad Sázavou může být v posledních letech se svou prací relativně spokojený. Možná i proto nemá Jaroslav Beneš na předsednický post žádného protikandidáta.

V okrese působí čtyřiačtyřicet klubů, které mohou dnes svými hlasy rozhodnout o dalším směřování svazu na následující čtyřleté období. Na rozdíl od spousty jiných okresů na tom není ten žďárský, ať již jde o mládežnické kategorie, ale i ty dospělé, nikterak zle. Spíše naopak.

V mužské kategorii jsou okresní přebor i 3. třída plně obsazené čtrnácti mančafty, nejnižší 4. třída má kvůli vysokému počtu týmů již několik sezon dokonce dvě skupiny. Svoji fotbalovou sílu dokazuje okres Žďár nad Sázavou především v krajských a republikových soutěžích. V nejnižší krajské soutěži má pětici klubů, v 1. A třídě pak dokonce ještě o dva více. V krajském přeboru sice „jen“ dva, což je ovšem způsobené tím, kolik klubů ze Žďárska působí v republikových soutěžích.

Divizními vodami s úspěchy brázdí ve Žďáře nad Sázavou, Velké Bíteši a Bystřici nad Pernštejnem. Dokonce ve třetí lize pak stabilně působí Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Nebýt FC Vysočina, byl by žďárský okres jasnou jedničkou v kraji.