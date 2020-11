Favorit před novou sezonou fotbalového okresního přeboru byl jasný. Kněžice se zároveň ani netajily tím, že chtějí hrát vysoko. Byl to jejich cíl. Aby také ne! Vždyť v minulém roce se na podzim radovali z výhry dvanáctkrát, jen jednou se o body podělily. A po první části sezony, která se nakonec nedohrála, měly luxusní desetibodový náskok.

Nebýt koronavirové překážky, zřejmě by už letos hrály v kraji. Choutky na „bétřídu“ je ale ani po nepříjemném zrušení sezony nepřešly. Fotbalový celek z hranice mezi Jihlavskem a Třebíčskem je v laufu dál.

Devět zápasů, devět výher! Jasná odpověď na to, kdo prahne po vyšší soutěži. Svěřenci Jaroslava Vejmělka udeřili hned v prvním kole, v němž rozdrtili Bítovčice, loňskou štiku soutěže, v poměru 10:0! To kněžický výběr nastartovalo a soupeři chodili do zápasu s ním jako na porážku. K vidění tak bylo několik dalších kanonád.

Jen dvakrát z toho bylo drama, které ovšem lídr soutěže dokázal vždy zvládnout za tři body. Přestřelka v Cejli nabídla devět gólů a těsnou výhru hostů 5:4. Po bodu sahala i Brtnice, ale ani jí se nepovedlo přetrhnout vítěznou šňůru favorita všech favoritů! Prohrála 1:2.

Kněžice prostě válí dál, a pokud se v příštím roce sezona rozjede a dohraje, není už teď takřka pochyb o tom, kdo bude od nové sezony za Jihlavsko kopat „bétřídu“. Se sedmibodovým náskokem na druhé Puklice, které mají o zápas navíc, by to neměl být pro Vejmělkovu družinu problém.