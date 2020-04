Desetibodový náskok a šance postoupit do krajské soutěže jsou fuč. Předsedu kněžického klubu Miloše Pařila to mrzí, ale věří, že jeho celek jako lídr fotbalového okresního přeboru Jihlavska dokáže na skvělý loňský podzim navázat i v příští sezoně.

Fotbalisté Kněžic (v modrých dresech) zvládli loňský podzim fantasticky. Nyní už myslí na další podzimní část, v níž by chtěli na čtyřicet bodů navázat. | Foto: archiv Deníku

Do jarní části fotbalového okresního přeboru měli hráči Kněžic vstupovat minulý víkend s desetibodovým náskokem na druhé Jamné, a tudíž i s reálnou šancí bojovat o postup do krajské 1. B třídy. Jenže vládní opatření proti pandemii koronavirem zapříčinila, že FAČR (Fotbalová asociace České republiky) byla nucena ročník 2019/2020 od třetí ligy po nejnižší okresní soutěže anulovat. „Tak nějak jsme s tím počítali a nedá se s tím nic děla. Ale samozřejmě nás to mrzí, když jsme to měli takhle rozehrané,“ říká předseda kněžického fotbalového klubu Miloš Pařil. „Bereme to tak, jak to je. Hlavní je, aby to co nejrychleji přešlo a na podzim se zase mohlo hrát,“ doufá v lepší zítřky.