Minulý týden se odehrálo v rámci přípravy derby mezi Sapeli Polná a Bedřichovem, a tím se odstartoval herní blok přípravných mačů. Těch bude o tomto víkendu hned několik.

Fotbalisté Sapeli Polná (v červeném) a Bedřichova (ve žlutém) si o víkendu opět zahrají. | Foto: Michaela Brabencová

Před týdnem se ve Stáji hrál dobrý fotbal. Padaly i góly, a zejména v první půlce nebylo na hře znát, že pauza byla tak dlouhá. Minulý víkend se mělo hrát i v Batelově. Ale počasí bylo proti. „Domluvili jsme se s kluky z Kostelce a Horní Cerekve, kteří vytvořili tým, protože spolu hrají malou kopanou. Už jsme byli rozcvičení, ale když jsme šli do kabin a chystali se na zápas, tak přišla průtrž a my to museli zrušit. Takže kluci přijeli a zase odjeli,“ nastínil strasti s první neúspěšnou přípravou trenér Batelova Zdeněk Kapoun.