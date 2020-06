Jediný, kdo neměl velké potíže, byl celek Abus Gastro. V souboji dvou prvoligových výběrů si poradil s DEVILLÉ 5:0. V prvním dějství se dostal do dvoubrankového náskoku, a jelikož byl soupeř jen v sedmi hráčích, měl pozdější vítěz v závěru více sil a výhru si v klidu pohlídal.

Druhým semifinalistou je FK Klasici. Historicky nejlepší tým malé kopané se ale zapotil, protože ALPHA kousala. V poločase to vypadalo na pořádné drama, ale remízový stav 1:1 se Klasikům nelíbil. Papírový favorit proto zabral a nepříjemného soka nakonec zdolal 4:2.

Dvě vyrovnané bitvy byly k vidění i posléze. R.U.M. začal proti Starletu velmi dobře, dostal se do vedení 3:1. Ovšem Starlet zmobilizoval síly a po změně stran skóre otočil. Hráči s plachetnicí na dresech to nezabalili a mohli klidně vyrovnat, jenže v cestě jim stál brankář Konrád. Výsledek 7:4 poslal do boje o finále Starlet.

Ještě větší zápletku mělo čtvrté semifinále. Po prvních pětadvaceti minutách to vypadalo s DRUIDS špatně, jelikož 1.FC Strejkové měl solidní náskok, vedl 4:1. Postupové sny se ale nováčkovi nejvyšší soutěže začaly rozplývat. Hráči DRUIDS manko stáhli a divácky atraktivní mač vyhráli 6:5!

O tom, kdo si zahraje vrchol Ligového poháru, se rozhodne v úterý 9. června (19.00) na umělé trávě na Rošického ulici. Jisté je to, že o první letošní trofej se poperou vítězové z utkání FK Klasici - Starlet a DRUIDS - Abus Gastro. Finále se bude hrát na stejném hřišti a ve stejný čas o dva dny později.