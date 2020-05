Z kraje týdne se do osmifinále prodraly ještě dva týmy. FK Volfířov a.s. přehrál Popice 7:5. Na druhém hřišti bylo od začátku o vítězi jasno. ALPHA deklasovala FC Jiřín 17:4.

Další hrací den nabídl první čtyři duely o postup do čtvrtfinále. Favorizovaný FK Klasici se proti FK TULIP rozjížděl pomaleji, v první půlce zatěžkal soupeřovo konto jen jednou brankou. Ale po změně stran se strhla lavina s gólovými trefami a výsledkem byla výhra 8:0.

V ještě větší jednostrannou záležitost proměnili zápas hráči ABUS GASTRO, kteří sestřelili 15:2 SV Ayl. Velkou zásluhu na tom měl autor osmi gólů Svoboda.

Dramatickou zápletku postrádalo i druhé dvojutkání. Druholigový FK Galacticos si brousil zuby na R.U.M., hrající elitní soutěž. Ovšem zkušenými hráči prošpikovaný tým se ujal vedení a během mače si udržoval dostatečný distanc. Po výsledku 8:4 jde tedy dál celek s plachetnicí na dresech.

Slavit mohli po padesáti minutách také hráči 1.FC Strejkové. Prvoligovému nováčkovi se do cesty postavila rezerva Starletu, která držela krok jen první půlku. Jednobranková ztráta po obrátce začala narůstat a výhra 6:1 ve prospěch Strejků byla naprosto zasloužená.

Koho toto kvarteto vyfasuje do čtvrtfinálových bojů určí další osmifinálové střety. Ve hře jsou DRUIDS, VŠP Jihlava, DEVILLÉ, FK Volfířov a.s., Starlet, Sedmík Some Jihlava B, ALPHA a Brojlers Poděšín.

Ligový pohár

Výsledky – 3. kolo: FK Volfířov a.s. - FC Popice 7:5 (4:1), ALPHA - FC Jiřín 17:4 (7:1). 4. kolo (osmifinále): FK Klasici - FK TULIP 8:0 (1:0), FC Galacticos – R.U.M. 4:8 (1:4), ABUS GASTRO - SV Ayl 15:2 (5:0), 1.FC Strejkové – Starlet B 6:1 (1:0).