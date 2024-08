Jak se vám povedl vstup do ligy?: „Po povedených přátelských utkání se Sapeli Polná, kde jsme hráli 3:3, v Měříně jsme vyhráli a poté jsme hráli ještě generálku se Starou Říší, takže to splnilo svůj účel. Bohužel vstup do ligy se nám úplně nepodařil. V prvním zápase s Telčí byl od začátku špatný přístup, nebylo v něm nasazení a to se následně odvíjelo od celé předvedené hry. Druhý zápas s Bedřichovem byl o poznání lepší, měl svojí kvalitu z obou stran, dali jsme tři góly na venkovním hřišti proti týmu, který bude hrát určitě nahoře a bude usilovat o postup. Bohužel, prohrálo se rozdílem jednoho gólu.” Shrnul první dva ligové zápasy hlavní trenér Petr Kuchta.

S čím půjdete do nadcházejících zápasů, které vás čekají?: „V zápase s Jemnickem, který nás čeká tuto neděli, uděláme všechno pro to, abychom se odrazili a začali nějakým způsobem ty body sbírat. Doma nás navíc přijde podpořit nějaká divácká kulisa, takže je určitě nechceme zklamat. Následně další týden jedeme do Borů, kde to utkání bude taky velmi těžké.” Vyhlíží lepší zítřky hlavní kouč.

Co změny v týmu, případně, dají se ještě nějaké očekávat?: „Co se týče změn, tak jsme mužstvo rozšířili o tři hráče. Přišel Havlín z Humpolce, perspektivní hráč, který si prošel dorosteneckými kategoriemi v Jihlavě a góly dávat umí. Následně přišel Jiří Cejpek ze Staré Říše, který má zkušenosti s divizním fotbalem a doplní nám tu záložní řadu. Je to velice rychlý a dynamický hráč a svoje kvality zaručeně má. Posledním příchodem je Radek Cipruš, také hráč, který prošel mládeží v Jihlavě, takže pro nás obrovská posila. V současné době ještě léčí zranění třísla, takže čekáme na jeho uzdravení. O dalších změnách v kádru nepřemýšlíme a ani neplánujeme nějaké další příchody. Nové potenciální příchody budeme řešit až v zimě.” Informoval fanoušky Petr Kuchta, který v minulosti působil v Jihlavě jako hráč i trenér.

S čím půjdete do sezony, jsou ve hře ty nejvyšší ambice a hon za postupem?: „Jsme stále nováček soutěže, první sezona se nám velice vydařila, kdy jsme skončili třetí. Chceme hrát vršek tabulky do čtvrtého místa, ale o postupu zatím určitě nepřemýšlíme. Stále se v Lukách vytváří zázemí, v procesu jsou také tribuny. O postupu výš budeme přemýšlet, až na to budeme 100% připravení, ale v současné době ty ambice určitě nemáme.” Říká trenér Kuchta

Tuto neděli, 25. srpna, čeká fotbalisty Luka nad Jihlavou důležité utkání proti Jemnicku. Po nepovedeném startu do sezony, kdy Luka stále čekají na první body, se tým bude snažit napravit dojem před domácím publikem. Trenér věří, že podpora fanoušků na domácí půdě bude klíčová pomůže hráčům předvést lepší výkon. K zápasu tým přistupuje s odhodláním získat důležité body a odrazit se k lepším výsledkům. Jemnicko však nebude snadným soupeřem. V tuto chvíli okupuje páté místo tabulky se čtyřmi body po remíze s Bohdalovem a po výhře nad Bory v posledním kole.