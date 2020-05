Na začátku pandemie mělo vedení MK Jihlava jasno. „Všechny zápasy ligového poháru a všechny soutěže malé kopané jsou pro jarní část soutěže zrušeny,“ stálo na webu od 11. března.

Po více než dvou měsících se ale situace mění. S rozvolňováním vládních opatření se sezona malé kopané přece jen rozjede! „Ve čtvrtek jednadvacátého května bych chtěl zahájit Ligový pohár,“ sdělil předseda MK Jihlava Ondřej Lapeš, který ještě koncem minulého týdne musel ladit termíny. „Až budou jasně dané, budeme o tom kluby, které pohár hrají, informovat. Aby měl každý čas se na to připravit,“ doplnil.

Jihlavský Ligový pohár už se na začátku roku rozjel. Stihlo se odehrát ale jen jedno kolo. „Komunikoval jsem se všemi týmy, a kromě Tel Avivu byli všichni pro to, aby se pohár začal znovu hrát,“ potěšilo šéfa malé kopané.

Podmínky sice budou trochu omezené, ale Lapeš se nebojí toho, že by týmy, který je v soutěži třiadvacet, nedokázaly dodržovat jasná pravidla. „Vše se odehraje na umělce na Rošického ulici, Na Stoupách nic hrát nebudeme. Bude to bez diváků a případně i trenérů. Na hřišti musí být jen hráči. Jediné, na co se zaměříme, bude nějaká desinfekce. Všechny potřebné informace budou mít ale kluby na našem webu,“ poukazuje Lapeš na stránky www.mkjihlava.cz.

Podle něj je dobře, že se začne hrát. „Všichni už se těšíme. Ať si trochu kopneme. Budeme jedni z mála, kteří to rozjedou. Jediná změna bude, že to protáhneme na víc dnů, aby nebylo na hřišti tolik lidí,“ dodává.