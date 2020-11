Hráči vyznávající tuto variantu fotbalu se na hřiště už přes měsíc nepodívali. Ale vedení MK Jihlava se stále zdráhá letošní podzimní soutěže anulovat a věří, že by se zápasy dvou zbývajících kol ještě letos odehrát mohly.

Alespoň to je čitelné ze slov předsedy sdružení Ondřeje Lapeše. „Nouzový stav a s nimi navázaná opatření skrz šíření bacilu jsou aktuálně platná do dvacátého listopadu. Pokud by se náhodou stal zázrak a bylo možné hrát, s největší pravděpodobností bychom soutěže dohráli,“ uvedl Lapeš. „Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet a podle toho budeme jednat,“ doplnil.

Pokud by se za týden situace zlepšila, muselo by se vše narychlo rozjet, jelikož ubývají termíny. „S FC Vysočina jsme domluvili, že nám umožní soutěže dohrát. Určitě bychom chtěli vše odehrát v listopadu a netahat zápasy do prosince. Je pak možné, že se nějaká liga třeba přesune ze hřiště Na Stoupách na umělou trávu na Rošického ulici,“ sdělil už v půlce října Ondřej Lapeš.